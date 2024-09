Gwiezdne Wojny to ponad 120 Jedi w filmach i serialach. Oto obrońcy galaktyki od dzieci do mistrzów

fot. materiały prasowe

Choć oryginalna trylogia Gwiezdnych Wojen nie przedstawiła zbyt wielu członków Zakonu Jedi, następne filmy zapoznały nas z masą wielkich postaci. Lata świetności starożytnej organizacji to przede wszystkim historie nieznanych wcześniej twarzy, które nie tylko wzbogaciły, ale również urozmaiciły całe uniwersum. Produkcje zwłaszcza z okresu prężnego rozrostu zakonu stały się podstawą do realizowania przez następnych twórców fabuł przeznaczonych na wielki i mały ekran. Na przestrzeni dekad widzowie mogli poznawać nowych, kluczowych bohaterów, śledzić wzloty i upadki organizacji, a tym samym obserwować niesamowity rozwój całego świata Gwiezdnych Wojen.

I chociaż komiksy, książki oraz gry miały spory wkład w kreowaniu historii Jedi, to tym razem skupiamy się wyłącznie na filmach i serialach. Mimo selekcji materiału mamy Wam do zaprezentowania aż ponad stu dwudziestu wyjątkowych bohaterów. Galeria zdjęć uzupełniona została o dane postaci oraz produkcje, w których one zadebiutowały. Prześledźmy zatem, jak Zakon Jedi zmieniał się przez lata.

Jedi w filmach i serialach Gwiezdnych Wojen - część pierwsza

Obi-Wan Kenobi - Gwiezdne wojny: Część IV Nowa nadzieja (1977)

Jedi w filmach i serialach Gwiezdnych Wojen - część druga

Tan Yuster - Gwiezdne wojny, część II: Atak klonów (2002)

Jedi w filmach i serialach Gwiezdnych Wojen - część trzecia