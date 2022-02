Gwiezdne Wojny - twórca Spider-Mana z MCU za kamerą. Ten serial to Stranger Things w kosmosie?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jak donosi portal Discussing Film, Jon Watts negocjuje kontrakt, aby wyreżyserować przynajmniej jeden odcinek tajemniczego serialu w świecie Star Wars. Liczba odcinków zależy od jego napiętego terminarza. Watts to oczywiście reżyser hitu Spider-Man: Bez drogi do domu, który w planach ma trzy projekty filmowe: Fantastyczna Czwórka w MCU, Oszukać przeznaczenie 6 (producent) i thriller dla Apple TV+ z Bradem Pittem i Georgem Clooneyem.

Nic oficjalnie nie wiadomo na temat fabuły. Jedyne co wiemy, że nie jest to projekt, który został wcześniej ogłoszony. Zdjęcia mają ruszyć latem 2022 roku w Los Angeles, a tytuł roboczy to Grammer Rodeo. Wiadomo, że Jon Favreau będzie producentem wykonawczym, ale obecnie z reguły ma on wpływ na każdy serial Star Wars.

Gwiezdne Wojny - tajemniczy serial

Natomiast według the Illuminerdi, którzy dotarli do informacji castingowej, głównymi bohaterami mają dzieci w wieku 11-12 lat oraz mężczyzna w wieku 30-40 lat.

Według Cinelinx, powołującego się na swoje źródła historia tego serialu ma być osadzona w czasach Wielkiej Republiki i metaforycznie jest on opisywany takim porównaniem: Stranger Things w kosmosie. Dziennikarze spekulują, że będzie to historia o przygodach mistrza Jedi i jego młodych padawanów. To byłby więc drugi serial w okresie Wielkiej Republiki, bo zapowiedziany The Acolyte również się tam rozgrywa i skupia się na użytkowniczce Ciemnej Strony Mocy.

Na razie nikt nie potwierdza, ani nie dementuje tych informacji. Czekamy na oficjalne potwierdzenie.

