Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie - quiz. Czy Moc jest w Tobie silna, żeby go rozwiązać?

fot. Lucasfilm // Walt Disney Pictures

Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie jest prequelem oryginalnej trylogii Gwiezdnych Wojen. Opowiada o grupie bojowników ruchu oporu, która jednoczy siły i wyrusza na misję, aby ukraść plany Gwiazdy Śmierci i dać galaktyce nową nadzieję. Film wyreżyserował Gareth Edwards na podstawie scenariusza Chrisa Weitza i Tony'ego Gilroya. W głównych rolach wystąpili Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn, Donnie Yen, Mads Mikkelsen, Alan Tudyk, Riz Ahmed, Jiang Wen i Forest Whitaker.

Film trafił do kin w grudniu 2016 roku, spotykając się z przychylnymi opiniami ze strony recenzentów i widzów. Chwalona Łotra 1... za czerpanie z mitologii Gwiezdnych Wojen, jednocześnie wprowadzając nową narrację i estetykę. Imponował dobrze wyważony fan serwis oraz olśniewające efekty wizualne.

Obraz zarobił miliard dolarów na całym świecie. Mimo to zajął drugie miejsce w ranking najbardziej dochodowych produkcji 2016 roku, przegrywając tylko z Kapitanem Ameryką: Wojną bohaterów. Film otrzymał dwie nominacje do Oscara. Wyróżniono go w kategoriach za najlepsze efekty specjalne oraz najlepszy dźwięk.

Przygotowaliśmy dla was quiz, w którym sprawdzicie jak dobrze pamiętacie film Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie. Czeka na was kosmiczne wyzwanie. Niech Moc będzie z Wami!

Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie - QUIZ

