Kto zajmie się przyszłością Gwiezdnych Wojen? Kathleen Kennedy komentuje plotki!

Kathleen Kennedy nigdy nie przejdzie na emeryturę. Tak szefowa Lucasfilmu otwarcie powiedziała w rozmowie z Deadline, której dziennikarz zapytał ją o ostatnie plotki na temat przyszłości studia i Gwiezdnych Wojen. To jednak nie oznacza, że zostanie na długo na czele Lucasfilmu i ukochanej przez miliony fanów na całym świecie franczyzy.

Przyszłość Gwiezdnych Wojen

Tak komentuje producentka:

Prawda jest taka, i chcę, aby to jasno wybrzmiało, że nie przechodzę na emeryturę. Nigdy nie przejdę na emeryturę z branży filmowej. Umrę, robiąc filmy. To pierwsza i najważniejsza rzecz, którą trzeba podkreślić. Nie przechodzę na emeryturę.

Czy jednak planują zmianę władzy? Okazuje się, że trwają rozmowy w tej sprawie pomiędzy Lucasfilmem a Bobem Igerem i Alanem Bergmanem z Disneya. Mają opracowany plan! Zapowiada, że szczegóły zostaną ogłoszone w ciągu najbliższych kilku miesięcy lub roku. Są na etapie rozmów i ustaleń dotyczących osoby, która ją zastąpi, ale nie chce zdradzać nazwiska, nawet gdy dziennikarz bezpośrednio zapytał, czy duże szanse ma Dave Filoni (twórca Ahsoki, współtwórca Mandaloriana).

Podkreśla, że gdy ta osoba przejmie władzę, zamierza pozostać w firmie, by wspomóc ten proces i dalej pomagać w tworzeniu Gwiezdnych Wojen.

Co ciekawe, wymieniając w kolejności projekty, które produkuje, najpierw wspomniała o filmie The Mandalorian & Grogu, który trafi do kin w 2026 roku. Nie wspomniała jednak o projekcie o Rey, który według wielu miał być kolejnym w harmonogramie, a zamiast tego wymieniła Gwiezdne Wojny Shawna Levy’ego.