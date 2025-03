Paweł Pawlikowski zaadaptuje "fikcjonalną autobiografię" znanego noblisty. O kim będzie nowy film?

fot. materiały prasowe

Ostatni projekt Pawła Pawlikowskiego, czyli The Island z Joaquinem Phoenixem i Rooney Marą nie doszedł do skutku z powodu strajku scenarzystów i aktorów w 2023 roku. Produkcja została wstrzymana z powodu braku zapewnień ubezpieczycieli. Chociaż Mara twierdziła, że projekt wróci do łask i zostanie jeszcze zrealizowany, to Paweł Pawlikowski do tego czasu zajmie się czymś innym. Na oku ma nową produkcję, której producentem został Edward Berger. W tym roku jego Konklawe było nominowane do wielu Oscarów.

Paweł Pawlikowski zaadaptuje "fikcjonalną autobiografię" znanego noblisty

Paweł Pawlikowski ma wziąć na tapet fikcjonalną autobiografię Thomasa Manna, niemieckiego eseisty i laureata Nagrody Nobla. Fatherland, bo tak brzmi tytuł jego nowego filmu, jest oparty na książce Colm Tóibína zatytułowanej Czarodziej. Projekt niedawno otrzymał dofinansowanie od Niemiec w wysokości 200 tysięcy euro. Zdaniem portalu World of Reel będzie to produkcja o "ambitnej skali".

Historia ma opowiedzieć o losach Manna od jego dzieciństwa, przez małżeństwo i sprzeciw wobec nazistowskiego reżimu aż do emigracji do Stanów Zjednoczonych. Nie ma na razie informacji o obsadzie czy ekipie produkcyjnej. Można się spodziewać udziału operatora Łukasza Żala, ale ten jest rozchwytywanym nazwiskiem w Hollywood po premierze Strefy interesów, która otrzymała dwa Oscary.

