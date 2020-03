Gwiezdne Wojny - kiedy powstał klon Palpatine'a? Zaskakujące informacje o jego synu!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Książka Star Wars: The Rise Skywalker autorstwa Rae Carsona jest oparta na scenariuszu filmu Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie, który napisali J.J. Abrams i Chris Terrio. Reżyser niektórych rzeczy po prostu nie pokazywał na ekranie. Egzemplarze trafiły do niektórych osób w USA, które dzielą się informacjami w sieci.

Do tej pory książka potwierdziła, że Imperator Sheev Palpatine'a, którego widzimy w filmie jest klonem podłączonym do aparatury z czasów Wojen Klonów. Jego ciało nie jest kompletne i nie jest w stanie utrzymać jego ducha Sitha, więc ulega powolnej destrukcji. Imperator nie ma dużo czasu i dlatego potrzebuje Rey, aby ją opętać i odzyskać władze w galaktyce.

Powieść Carsona idzie jednak krok dalej i wyjaśnia dokładnie kulisy powstania klonu Palpatine'a, które sięgają... Powrotu Jedi. W scenie, w której Rey miała już zadać ostateczny cios, do Sheeva napłynęły wspomnienia z czasu zdrady Vadera, jak spadał w dół szybu na Gwieździe Śmierci i dzięki Mocy Rey też to widziała. Imperator bowiem przygotowywał się od jakiegoś czasu na taką ewentualność, gdyż dostrzegał światło w Vaderze, więc na Exogol jego lojaliści już przygotowywali mu tymczasowe ciało. Gdy spadał w dół szybu, przeniósł on swojego ducha Sitha do tego nowego, niedokończonego ciała, które nie było w stanie wytrzymać jego potęgi. Nie rozpadło się tylko dlatego, że cały czas jest podłączone do maszyny. Dlatego Palpatine nie był w stanie odzyskać swojej siły i znów złapać galaktykę w żelazne szpony tyranii. Jego lojaliści przez lata próbowali różnych sposobów, by stworzyć dobrego klona (najwyraźniej w tym miejscu pojawiał się Snoke) i żaden efekt eksperymentów nie odniósł sukcesu.

Był jeden wyjątek... syn Palpatine'a, który jest jego klonem. Fizycznie jest idealnym odzwierciedleniem Palpatine'a, ale miał kluczowy dla Imperatora defekt, ciało nie było wrażliwe na Moc, a to był klucz do tego, by mógł korzystać ze swojej potęgi w nowym gospodarzu.

Znajduje się tam również informacja, że zdolność przenoszenia swojego ducha, jaźni została ukradziona Darthowi Plagueisowi przez Palpatine'a. Tak jak sugerowano w Zemście Sithów, gdy Imperator opowiadał Anakinowi o swoim mistrzu.

Na pewno w najbliższym czasie poznamy więcej informacji o tym, co JJ. Abrams i Chris Terrio wymyślili na potrzeby filmu, ale zdecydowali się tego nie pokazać.

