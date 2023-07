Gwiezdne Wojny - kim jest Abeloth? Według nowej teorii ta postać z Legend może zawalczyć z Rey

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

O kolejnych produkcjach filmowych ze świata Gwiezdnych Wojen niewiele na ten moment wiadomo. Jeden z zapowiedzianych już filmów kontynuować będzie historię Rey po 15 latach od chwili pożegnania jej w Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie . Nowy projekt w reżyserii Sharmeen Obaid-Chinoy, do którego scenariusz napisze Steven Knight, twórca Peaky Blinders, opowie historię Nowego Zakonu Jedi, od którego bierze się również nazwa kolejnej epoki w tym uniwersum. Historia z protagonistką znaną z trylogii Disneya opowie o jej staraniach w budowie nowego Zakonu Jedi. O szczegółach nowej produkcji nie wiadomo wiele, chociaż w sieci pojawiają się teorie odnośnie tego kto mógłby być złoczyńcą w tej opowieści.

Gwiezdne Wojny - kim jest Abeloth?

Ta pradawna istota, zwana również Zwiastunem Chaosu, Królową Gwiazd lub Matką, występowała w historiach ze starego kanonu Gwiezdnych Wojen zwanego Legendami. To postać ściśle powiązana z istotami znanymi z odcinków Wojen Klonów, Jedynymi. W kreskówce do rodziny będącej ucieleśnieniem Mocy i mieszkającej na planecie Mortis trafiło trio Anakina Skywalkera, Ahsoki Tano i Obi-Wana Kenobiego. To tam Anakin poznał fragmenty swojej przyszłości i jego roli jako Wybrańca w zaprowadzeniu ostatecznej równowagi w Mocy. Tam też poznaliśmy Ojca, który starał się zachować porządek i balans pomiędzy swoją Córką będącą ucieleśnieniem Jasnej Strony Mocy oraz Synem, który reprezentował Ciemną Stronę Mocy.

Abeloth była z początku śmiertelnym sługą Jedynych, lecz z czasem stała się Matką, która wraz z Ojcem dbała o równowagę między rodzeństwem. Z powodu swojej śmiertelności jej fizyczne ciało zaczęło się starzeć i obumierać, z czym Abeloth usiłowała walczyć przez kąpiele w Sadzawce Wiedzy, co ostatecznie doprowadziło do jej zyskania nieśmiertelności, ale też skorumpowania duszy. Po odkryciu tego faktu, Jedyni wtrącili Abeloth do więzienia w Otchłani, z którego uciekała ilekroć balans w Mocy był zachwiany. W Legendach z tego powodu została uwolniona przez Jacena Solo, kiedy zachwiał balansem w Mocy swoimi manipulacjami czasem i ostatecznie została pokonana przez Luke’a Skywalkera, któremu pomógł Darth Krayt. Można jednak śmiało założyć, że takiej wersji historii Abeloth nie doczekamy się na wielkim ekranie.

Star Wars - zgodność z kanonem Disneya

Więzienie Abeloth, czyli Otchłań, pojawiło się już w jednym z kanonicznych filmów Sagi. Ta największa studnia grawitacyjna znajdująca się na terenie Wiru Akkadyjskiego nieopodal planety Kessel i strzeżona przez ogromne potwory zwane summa-verminoth, pojawiła się już w filmie Han Solo: Gwiezdne wojny – historie. To właśnie nieopodal niej młody przemytnik uciekał przed Imperium, gdzie natknął się też na jedną z krwiożerczych bestii.

Historia Abeloth z Legend zdaje się idealnie łączyć z tym co zostało przedstawione w nowym kanonie Gwiezdnych Wojen. Po wydarzeniach z Wojen Klonów Jedyni już nie istnieją, przez co Syn i Córka nie będą dłużej w stanie łapać uciekającej Matki. Otchłań z kolei została już przedstawiona w przygodach Hana Solo, a balans w Mocy został zachwiany niejednokrotnie i tylko od scenarzystów zależałoby co zostanie uznane za punkt zwrotny w tej kwestii - czy to powrót lub ostatecznie zniszczenie Imperatora Palpatine’a i jego Imperium Sithów czy połączenie w Mocy między Rey a Benem Solo. Każda z tych możliwości daje Abeloth powód do ucieczki ze swojego więzienia i niesienia chaosu w Galaktyce.

Dlaczego Abeloth to dobra przeciwniczka dla Rey?

Abeloth wydaje się odpowiednią antagonistką dla Rey pod względem tego, że po wydarzeniach z Gwiezdnych Wojen: Skywalker. Odrodzenie, młoda Jedi stała się niezwykle potężna z powodu przejęcia mocy wszystkich przedstawicieli Jasnej Strony, którzy byli przed nią. Królowa Chaosu to bowiem niezwykle potężna istota, która w Legendach była zdolna spożywać energię życiową i wpływać na umysły osób wrażliwych na Moc. Abeloth jawi się także jako doskonała manipulatorka, w czym pomaga jej umiejętność wcielania się w istoty, których energię pochłonęła. Jest również nieśmiertelna co samo w sobie stanowi ogromne zagrożenie dla Rey i jej nowego zakonu Jedi. Ta przedstawicielka chaosu w Legendach zwodziła też umysły młodych Jedi i wzywała ich do siebie na nauki, co także może pasować do motywu Rey usiłującej wyszkolić nowe pokolenie strażników pokoju.

To doskonały wybór na przedstawienie kolejnego, galaktycznego zagrożenia, które stanowiłoby znacznie większy problem dla odradzającego się zakonu Jedi niż jakikolwiek Sith. Czas pokaże czy Disney i Lucasfilm zdecydują się na taki ruch.

Data premiery i tytuł nie zostały ujawnione.

