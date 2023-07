Gwiezdne Wojny - nowe szczegóły o Rozkazie 66. Dlaczego niektóre klony mu się oparły?

Reklama

Każdy fan Gwiezdnych Wojen dobrze wie, na czym polegał Rozkaz 66. Dla przypomnienia jednak, była to pułapka na Jedi i ostateczny triumf Palpatine'a, ponieważ - w całej galaktyce - klony zwróciły się przeciwko generałom Jedi, którzy nimi dowodzili w Wojnach Klonów. Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów wyjaśniło, dlaczego nawet najważniejsze klony z walczących oddziałów zwróciły się przeciwko Jedi, ponieważ stworzone przez Kaminoan miały wszczepione chipy inhibitorowe, które pozbawiały je wolnej woli.

Teraz jednak mamy wyjaśnienie, dlaczego chipy były tak skuteczne i dlaczego niektóre klony były w stanie oprzeć się Rozkazowi 66. Podczas panelu Lucasfilm na San Diego Comic-Con, opublikowano zdjęcia z nadchodzącej książki Star Wars Dawn of Rebellion: The Visual Guide, a tekst dostępny do przeczytania z jednego ze zdjęć z książki ujawnia ciekawy kulisy wydania rozkazu i dlaczego niektóre klony oparły się Imperatorowi.

Tajna broń Rozkazu 66, zakodowana w genetyce każdego klona, aby mogła zadziałać, wymagała całkowitego podporządkowania. Kiedy nadszedł czas wykonania rozkazu, w dużej mierze się powiodło, ale było kilka silnie myślących klonów, które stawiły opór.

Widzimy zatem, że Rozkaz 66 został zakodowany na poziomie genetycznym, jednak im bardziej samodzielny stawał się klon, tym bardziej mu się opierał. To wyjaśnia, dlaczego choćby Kapitan Rex zdołał oprzeć się zabiciu Ahsoki Tano w 7. sezonie wspomnianego serialu. Inna sprawa, że po czasie retconowano Rozkaz 66, tak jak właśnie w serialu, aby rozwiązywać problemy narracyjne związane z postaciami klonów, z którymi mogli związać się widzowie w trakcie oglądania. Większość z nich bardzo troszczyła się o swoich generałów Jedi i zostali zmuszeni do zamordowania swoich przyjaciół. Co gorsza, efekt Rozkazu 66 zanikał z czasem, a klony pozostawały zdezorientowane tym, co się dzieje.

materiały prasowe