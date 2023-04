Gwiezdne Wojny - trzy filmy ogłoszone. Powrót Rey, daleka przeszłość i Mandalorian w kinach!

Fot. Materiały prasowe

Kathleen Kennedy, czyli szefowa Lucasfilm odsłoniła karty. Aż trzy filmy i ich szczegóły zostały oficjalnie ogłoszone podczas Star Wars Celebration.

Projekt w reżyserii Sharmeen Obaid-Chinoy rozgrywa się 15 lat po wydarzeniach z filmu Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie. Zobaczymy w nim Daisy Ridley w roli Rey, która będzie odbudowywać zakon Jedi. Tu tutaj scenariusz pisze Steven Knight, twórca Peaky Blinders

Drugim projektem zajmie się James Mangold, czyli reżyser filmów Indiana Jones i artefakt przeznaczenia oraz Logan: Wolverine. Historia rozgrywa się 25000 lat przed wydarzeniami z Gwiezdnej Sagi! Ma być to historia pierwszego Jedi, który wykorzystał Moc. Podczas panelu nazwano to epickim filmem biblijnym.

Trzecim projektem jest kinowe zwieńczenie seriali z tak zwanego Mando-Verse, czyli będzie to kulminacja historii opowiadanej w The Mandalorian, Star Wars: Skeleton Crew i Star Wars: Ahsoka. Za kamerą stanie Dave Filoni. Czytamy, że będzie to opowieść o eskalującej wojnie pomiędzy pozostałością Imperium, a Nową Republiką. Biorąc pod uwagę trailer Ahsoki wszystko wskazuje na inspiracje tak zwaną Trylogią Thrawna autorstwa Timothy'ego Zahna.

Zobacz także:

Gwiezdne Wojny - najpotężniejsze postacie