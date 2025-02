Leader mógł wyglądać inaczej w Kapitanie Ameryce 4. Reżyser o roli Liv Tyler

W kinach triumfy święci Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat, choć recenzje najnowszego filmu MCU są dalekie od pozytywnych. Reżyser odpowiedział na kilka palących kwestii. Dlaczego zmieniono wygląd Leadera? Opowiedział też o roli Liv Tyler, która wróciła do MCU po wielu latach od premiery Incredible Hulk.

Początkowo wszystko wskazywało na to, że powracający do MCU Lider będzie bardziej przypominać swój komiksowy pierwowzór z wielką głową i mocami telepatycznymi. Do tego ostatecznie nie doszło i postawiono na wygląd, który miał wzbudzić współczucie wobec postaci granej przez Tima Blake'a Nelsona.

Na początku zastanawialiśmy się nad uwzględnieniem telepatycznych mocy Leadera, ale szybko stało się jasne, że bardziej odpowiednie było postawienie na przyziemność jego intelektu. To było ciekawsze i bardziej odpowiadało swoim tonem.

Kiedy pomyślisz o historii tej postaci i człowieczeństwie, które zostało jej odebrane, o tym potworze żyjącym w nim... Chciałem to pogłębić. W momencie, gdy go widzisz po raz pierwszy, od razu rozumiesz, co czyni go ciekawą postacią. Zaczęliśmy od w pełni praktycznej wersji jego wyglądu. Te elementy są widoczne do teraz. To było świetne dla Tima, ponieważ jest aktorem, który bardzo się wczuwa to, co robi. Kiedy dodaliśmy to do filmu, chciałem popchnąć to jeszcze dalej. Wzmocniliśmy to efektami specjalnymi. Miało to pomóc w zrozumieniu tego, co go emocjonalnie popycha naprzód.