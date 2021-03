Gwiezdne Wojny - Mena Massoud jako Ezra? Aktor dwuznacznie potwierdza casting

fot. materiały prasowe

Ekipa z Kessell Run Transmission informowała swego czasu, że Mena Massoud został obsadzony w serialu aktorskim Star Wars: Ahsoka w roli Ezry Bridgera z animacji Star Wars Rebelianci. To ponownie oni zwrócili uwagę świata na tego aktora, który opublikował post na Instagramie. Na pierwszy rzut oka nic on nikomu nie powie, a jego słowa wydają się nie mieć sensu.

Aktor napisał: hey, just so you know, when I escape I won't hurt any of you. Jest to dosłowny cytat słów Ezry Bridgera z jednego z odcinków Star Wars: Rebeiantów. Massoud dodał także wzmiankę o tym, że jest gotowy do pracy na planie, a z nieoficjalnych informacji wiemy, że Star Wars: Ahsoka ma być kręcona wiosną 2021 roku. Wydaje się więc to dość oczywistym potwierdzeniem plotki o angażu, ale z uwagi na zakaz, nie może tego powiedzieć dosłownie. Oczywiście w sieci pełno dyskusji na ten temat i choć istnieje jakaś ewentualność, że to trolling, raczej żaden aktor nie chciałby w taki sposób rozgniewać fanów Gwiezdnych Wojen.

Najpewniej, gdy zdjęcia do Star Wars: Ahsoki ruszą, wówczas dostaniemy oficjalne ogłoszenie obsady serialu. Wciąż czekamy na informacje, kto zagra popularnego wśród fanów Wielkiego Admirała Thrawna.

Star Wars: Ahsoka - data premiery nie została ujawniona.