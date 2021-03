Gwiezdne Wojny - plan wydawniczy na 2021 rok. Jakie książki pojawią się w księgarniach?

fot. materiały prasowe

Informowaliśmy, że Wydawnictwo Olesiejuk ogłosiło pierwsze informacje o planach na wydawanie książek ze świata Star Wars, Marvela i Pixara. Celem nie jest wydawanie tylko pozycji dla dorosłych, ale także te, które są wydawane dla dzieci oraz nastolatków. Wówczas ogłoszono, że pierwszą powieścią będzie Wielka Republika. Światło Jedi. Premiera odbędzie się 4 maja 2021 w Dzień Star Wars w Empiku, a potem 19 maja trafi o wszystkich księgarni.

Jak udało nam się ustalić, na 2021 roku w planach są jeszcze cztery tytuły. Co ważne, trafią one do polskich księgarń niedługo po premierze światowej! Większość tułów jest związana z cyklem Wielka Republika, która rozgrywa się 200 lat przed wydarzeniami z Oryginalnej Trylogii.

Star Wars: The Mandalorian

Powieść młodzieżowa autorstwa Joe Schreibera. Jest to przeniesienie na karty książki wydarzeń z pierwszego sezonu serialu The Mandalorian. Premiera w maju 2021 roku w Polsce, pięć miesięcy po debiucie w USA.

fot. materiały prasowe

Wielka Republika. Próba odwagi

Powieść młodzieżowa autorstwa Justiny Ireland. Premiera w lipcu 2021 roku.

Bohaterką jest Vernestra Rwoh, która została rycerzem Jedi w wieku 15 lat, ale jej pierwsze zadanie przypomina bycie niańką. Musi nadzorować 11-letniego Avona Starrosa, aspirującego wynalazcę podczas podróży do nowej stacji kosmicznej zwanej Starlight Beacon. Niespodziewanie bomba wybucha na statku, więc Vernestra, Avon, droid J-6, padawan Jedi i syn ambasadora uciekają w kapsule. Lądują na pobliskim księżycu, w którym muszą walczyć o przetrwanie.

fot. materiały prasowe

Wielka Republika Into the Dark - W ciemność

Powieść młodzieżowa popularnej autorki Claudii Gray. Premiera we wrześniu 2021 roku.

Padawan Reath Silas zostaje wysłany z Coruscant na nierozwiniętą granicę galaktyki. Bohater nie jest z tego powodu zadowolony, bo wolałby zostać w świątyni Jedi i studiować archiwa. Gdy jego statek został wyrwany z hiperprzestrzeni przez tajemniczą katastrofę o skali galaktycznej, Silas znajduje się w centrum akcji. Jedi i jego towarzysze podejmują decyzję, by schronić się w opuszczonej stacji kosmicznej. Gdy zaczęły się dziać dziwne rzeczy, Reath prowadzi śledztwo, by odkryć ich źródło, które może skończyć się dla wszystkich tragicznie.

fot. materiały prasowe

Wielka Republika. The Rising Storm

Powieść dla dorosłych autorstwa Cavana Scotta. Potencjalna data premiery w październiku 2021 roku.

Szczegóły fabuły nie zostały ujawnione, ponieważ powieść na świecie zostanie wydana dopiero w czerwcu 2021 roku. Wiadomo jedynie, że historia skupi się na przygodach Jedi.