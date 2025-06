Tajemnica Nieznanych Regionów. Co się stało z tą częścią galaktyki w Gwiezdnych Wojnach? [TEORIA]

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jakiś czas temu oficjalny profil Gwiezdnych Wojen opublikował pełną, aktualną mapę odległej galaktyki, której znakomitą część zajęły Nieznane Regiony, czyli trudno dostępny i nękany anomaliami teren, pośród którego znajdowało się wiele istotnych miejsc odwiedzanych w ramach Gwiezdnej Sagi i nie tylko, na przykład planeta Ahch-To czy Exegol. Możliwe, że tajemnica Nieznanych Regionów została rozwiązana przez teorię blisko związaną z jednym z najpotężniejszych i najważniejszych lordów Sith w uniwersum.

Darth Bane był niedawno przedmiotem dyskusji na łamach naszego portalu. Nowe komiksy potwierdziły, że kanonicznie w przeszłości władał on całym Imperium Sith, które wygrało nawet z Jedi i zepchnęło ich do lamusa na wiele lat. To też on wymyślił Zasadę Dwóch, która zakładała, że istnieć może tylko mistrz i uczeń, który w końcu przejmuje tytuł po zamordowaniu własnego nauczyciela. Jak to się łączy z Nieznanymi Regionami?

W nowym kanonie Gwiezdnych Wojen ustanowiono, że w przeszłości istniało wiele superbroni zdolnych do niszczenia światów jeszcze przed powstaniem Gwiazdy Śmierci. Darth Bane również dysponował śmiercionośną bronią, choć nie zostało to jeszcze kanonizowane. W Legendach stworzył on specjalne wydarzenie napędzane Mocą, które zabiło wielu Jedi i Sithów, co pozwoliło Bane'owi do wcielenia w życie Zasady Dwóch. Ci drudzy zostali przez niego oszukani i wierzyli, że działanie dotknęłoby jedynie Jedi, co okazało się kłamstwem.

Skoro Darth Bane był we władaniu swojego Imperium Sithów, to niewykluczone, że było ono osadzone w mrokach Nieznanych Regionów, gdzie znalazła się też planeta Exegol pełna mrocznej energii. Inna teoria jest taka, że Bane lub ktokolwiek inny z przeszłości wykorzystał śmiercionośną broń, która unicestwiła cywilizacje żyjące w Nieznanych Regionach, sprowadzając na nie mrok i anomalie obecnie tam występujące.

To na pewno kolejna potencjalna furtka dla Disneya i okazja do rozszerzenia uniwersum, które było przez wielu fanów krytykowane za obracanie się wokół znanych postaci, motywów i historii. A czy Wy chcielibyście w przyszłości poznać tajemnicę Nieznanych Regionów? A może sami macie teorię na temat tego, co się tam stało i dlaczego ten zakątek galaktyki prezentuje się w taki, a nie inny sposób? Dajcie znać.

