Gwiezdne Wojny - Ewan McGregor o wcieleniu się w Obi-Wana Kenobiego. Najpierw podchodził do tego z niechęcią!

Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo to film, który początkowo nie zdobył aprobaty widzów. Jednak dla tej młodszej grupy, była to produkcja, która wprowadziła ich do odległej Galaktyki. To może tłumaczyć, dlaczego powszechna opinia na temat trylogii prequeli uległa zmianie. Ewan McGregor opowiedział o tym z własnej perspektywy. Wspomniał także o możliwości stworzenia 2. sezonu o Obi-Wan Kenobim.

Gwiezdne Wojny - jak McGregor podszedł do roli Obi-Wana Kenobiego?

Okazuje się, że McGregor początkowo podchodził do tej roli wyjątkowo niechętnie, co przyznał w wywiadzie dla Variety.

Danny'ego Boyle'a - To nie była dla mnie przesądzona sprawa. Nie wiedziałem, czy do tego się nadaję. W tamtym momencie widziałem siebie jako aktora stworzonego do filmów. Pytałem wiele osób o radę.

Aktor skomentował także pierwotne opinie o Mrocznym widmie. Podobnie jak w przypadku trylogii sequeli, prequele wywołały burzę wśród fanów uniwersum. McGregor przyznał, że ówczesna krytyka była bolesna, zwłaszcza że planowano już dwie kolejne części.

- Pierwszy film został zjechany, a my musieliśmy nakręcić dwa kolejne!

Gwiezdne Wojny: Obi-Wan Kenobi - co z 2. sezonem?

McGregor przyznał, że świetnie się bawił na planie serialu o byłym mistrzu Jedi. Aktor chętnie nakręciłby kolejne odcinki.

- Chciałbym zrobić drugi sezon, ale na razie nie są prowadzone żadne rozmowy w tym temacie. W Disneyu sporo się dzieje.

