Świt Ameryki to miniserial pełen brutalności, przemocy, śmierci i morderstw. Jedną z najbardziej widowiskowych scen jest ta oparta na faktach! W pierwszym odcinku ukazano masakrę pod Meadow Mountains, która naprawdę miała miejsce i według relacji była jeszcze bardziej brutalna, niż przedstawiono w serialu. W trakcie tego dramatycznego wydarzenia jeden z bohaterów, Jacob Pratt (grany przez Dane’a DeHaana), zostaje skalpowany przez napastnika, który nie zdołał dokończyć swojego dzieła. Jak powstała ta scena?

Brutalność w Świcie Ameryki

Sam Dane DeHaan w rozmowie z The Hollywood Reporter wspomina, że scena skalpowania została nakręcona za pierwszym podejściem.

- Przez kolejny tydzień ludzie wysyłali mi wideo i zdjęcia z tej sceny, gdy jestem skalpowany. Musiałem im powiedzieć: "Wiem, że wszyscy jesteśmy z tego dumni, ale proszę, przestańcie! To już miało na mnie dziwny wpływ" – wyznał aktor.

W odróżnieniu od wielu przypadków skalpowania przedstawianych na ekranie, bohater w serialu przeżył ten atak. Choć zazwyczaj takie wydarzenia kończyły się śmiercią, znane są przypadki osób, które przetrwały podobne obrażenia.

Jak zrealizowano tę scenę?

Ta efektowna scena została wykonana dzięki mistrzowskiej charakteryzacji, bez użycia cyfrowych efektów specjalnych. Howard Berger, szef zespołu charakteryzatorów z KNB EFX, nadzorował pracę nad realizacją. Nic dziwnego, że efekt końcowy robi ogromne wrażenie – Berger zdobył Oscara za Opowieści z Narnii i był nominowany do tej nagrody za Hitchcocka.

Zanim nadszedł czas pracy z Dane’em DeHaanem, Howard Berger i jego ekipa stworzyli różne koncepcje sceny skalpowania, które najpierw przedstawili w Photoshopie. Po wyborze konkretnej wizji wykonano silikonową protetyczną nakładkę na głowę aktora. Scena skalpowania została zrealizowana w połowie siedmiomiesięcznego okresu pracy na planie.

Początkowo planowano komputerowo dodać krew, aby uniknąć zabrudzenia planu zdjęciowego i kostiumów. Jednak za namową Dane’a DeHaana oraz charakteryzatora, który osobiście nakładał na niego protetyczne dodatki, postanowiono zmienić podejście. Najpierw nakręcono dwie wersje sceny obcinania skalpu bez krwi, a następnie – na prośbę aktora – zdecydowano się na bardziej realistyczne ujęcie. W tym celu protetyczna nakładka na głowę była dwuwarstwowa: na wierzchu znajdowała się dodatkowa warstwa z rurką, przez którą pompowano krew. Peruka została przymocowana do protetycznej wstawki, która miała zostać odcięta podczas skalpowania.

Użyli tyle krwi, ile mieści się w strzykawce. Wystarczyło jedno ujęcie z krwią, które ostatecznie trafiło do serialu.

Jak wyglądało nagranie?

Dane DeHaan tak opowiada o kręceniu tej brutalnej sceny:

- Mam na sobie charakteryzację, która wyglądała normalnie. Dodano specjalną rurkę, która wisiała mi na plecach, a przez nią pompowano krew. Facet, który mnie skalpował, zaszedł mnie od tyłu, udawał, że mnie nacina, a następnie ściągał skalp. Poza kadrem ktoś obsługiwał lanie krwi.

Po skalpowaniu kluczowe było ukazanie dalszych losów Jacoba. Jak go zszyto i jak rana stopniowo się rozkładała, podczas gdy bohater nadal żył.

- Sprawdziliśmy, co robiono z ofiarami skalpowania w XIX wieku, i było to naprawdę coś w stylu Frankensteina. Zszywano ludzi, a my chcieliśmy, aby ta scena wyglądała autentycznie i surowo – opowiada Berger.

Co ciekawe, DeHaan rozpoczął pracę na planie od szóstego odcinka, więc ekipa musiała od razu pokazać Jacoba z już popsutą i gnijącą raną na głowie. Na różnych etapach charakteryzacji używano protetycznych nakładek i specjalnych szkieł kontaktowych, aby oddać efekt krwi w oku.

A tak Berger kończy opowieść o scenie skalpowania:

- Sztuka polegała na tym, by idealnie wyczuć moment, kiedy krew ma popłynąć. Gdy nóż zbliżał się do czoła Dane’a, zaczynałem pompować krew, tak by w momencie odcięcia skalpu ona natychmiast lała się po jego głowie. To wymagało doskonałego wyczucia czasu.

Serial Świt Ameryki jest dostępny na Netflixie.

