Gwiezdne Wojny - Palpatine zamierzał sklonować Luke'a Skywalkera?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Lucsafilm

W oryginalnej trylogii Gwiezdnych Wojen widzimy, że Darth Vader wiernie służył Imperatorowi, a gdy Luke Skywalker rósł w siłę, Palpatine zamierzał zrekrutować go i przekabacić na ciemną stronę Mocy. To oczywiście się nie udało. Najnowszy numer komiksu Star Wars: Darth Vader wskazuje, że Imperator Palpatine miał misterny plan sklonowania Luke'a, skoro ten nie chce do niego dołączyć. Uwaga! Poniżej znajdują się spoilery dla Star Wars: Darth Vader #11.

Obecnie historia w komiksach skupia się na tym, że Palpatine wystawia na próbę umiejętności Dartha Vadera, testując jego wytrzymałość oraz oddanie swojemu panu. Wysyła go na Mustafar, aby przetrwał bez użycia żadnej ze swoich broni. Ostatecznie Vader trafia na Exegol. To właśnie tam Palpatine ukrył się po wydarzeniach z oryginalnej trylogii, dzięki czemu mógł powrócić w Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie. W komiksie Vader mija różne kadzie zawierające ciała Snoke'a, jednak w końcu jego uwagę przykuwa naczynie z odciętą ręką, prawdopodobnie należącą do Luke'a Skywalkera, którą stracił w starciu z Vaderem. Na ten moment nie jest oczywiście jasne, do kogo należy ucięta część ciała. Być może jest to dłoń Anakina, którą ten stracił podczas Ataku klonów. Palpatine wielokrotnie obiecywał mu przecież, że uda mu się stworzyć jego nowe, pozbawione blizn ciało. Spekuluje się jednak, że ręka należy do Luke'a, co miałoby pomóc Imperatorowi w sklonowaniu młodego Skywalkera, gdyby ten ostatecznie nie zechciał się do niego przyłączyć.