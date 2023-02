Gwiezdne Wojny: Parszywa zgraja - serial ujawnia, co doprowadziło do powstania imperialnych szturmowców

Disney+

Najnowsze odcinki Gwiezdne Wojny: Parszywa zgraja bezpośrednio odnoszą się do odwiecznego pytania fanów Star Wars: co sprawiło, że Imperium przestawiło się z wojsko tworzonych przez Klony na szturmowców w okresie pomiędzy prequelami a oryginalną trylogią?

W 7. i 8. odcinku 2. sezonu, widzimy działania antagonisty admirała Ramparta, który w ostatnim sezonie zamknął produkcję klonów na Kamino i ostatecznie - jak sam twierdził - zniszczył tamtejszą placówkę. Udaje się jednak udowodnić protagonistom, że Rampart odpowiada za przekierowanie funduszy Kamino na zewnętrzne projekty bez zgody Senatu. Dowiadujemy się, że kaminoańskie ośrodki Klonów zostały celowo wyeliminowane.

Pojawia się potem Palpatine, który nakazuje schwytanie Ramparta. Mówi też, że nie działał on sam, a Klony pod jego dowództwem wypełniały ślepo rozkazy. To skłania go do refleksji, że Klony powinno zostać odsunięte od armii, aby zagwarantować bezpieczeństwo w Galaktyce. Wspomina ustawę o poborze, aby wierni Imperium żołnierze dołączali do armii, tworząc tym samym imperialnych szturmowców. Trylogia prequeli stała wojskami wytworzonych Klonów, ale już oryginalna trylogia zawierała zupełnie inne oddziały szturmowców. Wreszcie stało się jasne, co doprowadziło do tej zmiany.