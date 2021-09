Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy - Daniel Craig o swojej roli. Jest komentarz

fot. materiały prasowe

Trylogia Sequeli Gwiezdnych Wojen miała wiele smaczków, gościnnych występów gwiazd i easter-eggów. Wszystko zaczęło się wraz z filmem Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy, w którym w rolę szturmowca wcieli się sam agent 007, Daniel Craig. Pilnował on Rey, która użyła nim Mocy.

Podczas jednego z wywiadów promujących Nie czas umierać wspomina to doświadczenie:. Rozmawiał z BBC Radio.

- To zaleta, która otwiera drzwi, ponieważ nie sądzę, że mógłbym to zrobić, jeśli nie byłbym Jamesem Bondem. Mogłem bezczelnie to zrobić, bo jestem Jamesem Bondem. W innym przypadku nie zrobiłbym tego. Zapytałem o to drugiego asystenta reżysera w Gwiezdnych Wojen, który pracuje z nami przy Bondach, uroczy facet imieniem Ben Dixon. Powiedziałem mu: Ben, możemy wprowadzić mnie jako szturmowca? Poszedł z tym do J.J. Abramsa. Pomyślałem, że będę stał gdzieś w tle z karabinem. Byłbym szczęśliwy mając taką rolę, a oni dali mi całą scenę!

Gwiazdy w rolach epizodycznych stały się wizytówką tej trylogii. W części VIII rolę szturmowca dostał Tom Hardy, ale z nie wiadomych przyczyn została ona usunięta i pojawiła się w materiałach dodatkowych.