Czy Sithowie władali galaktyką w obecnym kanonie Gwiezdnych Wojen? Komiks udziela odpowiedzi

fot. Lucasfilm Ltd.

Reklama

Po przejęciu Gwiezdnych Wojen przez Disneya i wykluczeniu większości dawnego kanonu, teraz zwanego Legendami, niewiele wiadomo o dalekiej przeszłości tego uniwersum. Szczątkowe informacje można znaleźć w rozmaitych książkach, komiksach i poradnikach. Jedna z nich towarzyszyła premierze serialu Gwiezdne Wojny: Akolita i można było się dowiedzieć z tego źródła, iż w przeszłości Sithowie faktycznie władali galaktyką. To pokrywa się ze słowami Dartha Sidiousa z 3. części Gwiezdnej Sagi, gdy powiedział, że nadejdzie czas ponownego władania galaktyką przez Ciemną Stronę Mocy.

W Legendach nigdy w pełni do tego nie doszło. Jedi i Sithowie wiecznie toczyli boje pomiędzy sobą, ale była to raczej wyrównana i nieustanna walka. Wygrane duże wojny można policzyć na palcach jednej ręki. Powyższa informacja wskazuje jednak, że w kanonie Gwiezdnych Wojen był okres, w którym to Sithowie panowali nad znanym i stworzonym przez George'a Lucasa światem, nazywając ich nawet "zdobywcami". Oznacza, że to Republika, czy po prostu Zakon Jedi, musieli walczyć, aby odbudować siły i wyrównać balans w galaktyce. Kiedy to było?

Kto zagra nową Czarną Panterę w MCU? Faworyt odpowiada na plotki: powiedziałby „tak”

Na to pytanie odpowiada nowy komiks z okresu Wielkiej Republiki napisany przez Charlesa Soule'a. W nim to Rycerz o imieniu Elzar Mann, mówi wprost o tym, że "Jedi zakończyli rządy Lorda Sithów, Dartha Bane'a."

Fani na pewno kojarzą to imię. Był to Lord, który zmienił wcześniejsze zasady funkcjonowania Sithów i ustanowił tak zwaną Zasadę Dwóch, która mówiła, że Sithów może reprezentować wyłącznie mistrz i uczeń. Później ten drugi ma naturalnie zastąpić swojego mistrza i przyjąć nowego ucznia do wytrenowania. Słowa Manna w połączeniu z informacjami z Akolity wskazują, że w kanonicznej przeszłości odległej galaktyki istniał czas, kiedy to Imperium Sithów pod wodzą Dartha Bane'a - kanonizowanego za pomocą Wojen klonów - panowało nad galaktyką, a Jedi byli w odwrocie.

Czy ten okres jest czymś, czym bylibyście zainteresowani w formie nowej trylogii lub serialu?

Tych Lordów Sith chcielibyśmy zobaczyć na ekranie [TOP 10]