Skywalker. Odrodzenie - postać z animacji w filmie? Abrams sugeruje! Nowe fragmenty

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie opanuje kina w drugiej połowie grudnia 2019 roku. J.J. Abrams ostatnio był w Japonii, gdzie udzielał wywiadów na temat superprodukcji. W rozmowie padł temat... Ahsoki Tano, czyli uczennicy Anakina Skywalkera, którą widzowie poznali w serialu Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów. Gdy dziennikarz w rozmowie powiedział, że jego ulubioną postacią jest Ahsoka, Abrams na to powiedział: zatem powinieneś uważnie oglądać Skywalker. Odrodzenie. Wszystko więc wskazuje na to, że Ahsoka może zadebiutować w aktorskiej wersji. Może będzie jedną z postaci w finałowej bitwie? W zwiastunie widzieliśmy, że obok Sokoła Millennium leci Duch ze Star Wars: Rebeliantów, więc niewykluczone, że to ona jest na jego pokładzie.

W innym wywiadzie J.J. Abrams stwierdził, że po czytaniu scenariusza Ostatniego Jedi towarzyszyła mu myśl: nic co tam ma miejsce nie jest nieodwracalne. Dlatego cieszył się, że mógł zrealizować pomysły, które mieli podczas pracy nad Przebudzeniem Mocy.

Źródło: Lucasfilm

Nowy spot, w którym Kylo Ren mówi, że zna całą historię Rey i wie, kim ona jest:

Fragment zaprezentowany podczas wielkiego wydarzenia w grze Fortnite:

Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie - premiera 18 grudnia.