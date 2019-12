Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie - wynik finansowy z weekendu najgorszy z całej trylogii

Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie zadebiutował w amerykańskich kinach, osiągając dobry wynik finansowy z trzech dni, ale jednocześnie jest to kwota poniżej oczekiwań. Zebrano 175,5 mln dolarów, gdy prognozy przedpremierowe mówiły o kwocie bliższej 200 mln dolarów. Podkreślamy jednak, że pomimo wszystko jest to nadal kapitalne osiągnięcie i trzecie najlepsze otwarcie w historii grudnia. Eksperci z Deadline zwracają uwagę, że wpływ na niższe wyniki ma okres przedświąteczny, ponieważ poprzednie części debiutowały tydzień przed świętami, a nie zaledwie kilka dni, gdy większość osób również w USA jeździ po sklepach. Ten okres robi różnicę.

Jest to zatem najsłabsze otwarcie trylogii, gdyż poprzednie dwie części zanotowały kwoty powyżej 200 mln dolarów. Jednocześnie jest to najgorzej oceniany film trylogii Star Wars według wskaźnika CinemaScore, który jest efektem badań tuż po seansach. Otrzymał on przyzwoitą ocenę B-, ale słabszą od świetnie ocenianych poprzednich dwóch części. Prognozują jednak, że to powinno procentować w kolejnych dniach i owocować niskimi spadkami, bo wiele osób, które nie zdążyły obejrzeć, nadrobią zapewniając filmowi prawdopodobnie dłuższe życie na ekranach niż Ostatniemu Jedi. Brak konkurencji w nadchodzących tygodniach pozwoli osiągać dobre wyniki.

Niestety dla Lucasfilmu na świecie film też radzi sobie poniżej oczekiwań i tutaj również wpływ może mieć okres przedświąteczny. Zebrano 198 mln dolarów z 52 krajów. Jest to wynik o 16% słabszy od Ostatniego Jedi i o ponad 50 mln mniejszy niż prognozowano (szacowano 250 mln dolarów poza USA). Tradycyjnie dla każdej części Star Wars film poradził sobie fatalnie w Chinach. Sumując, na koncie 370 mln dolarów po pierwszym weekendzie.

Top 10 Box Office w USA (wyniki z 3 dni):