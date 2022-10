Gwiezdne Wojny - powstanie trylogia Riana Johnsona? Reżyser wyjaśnia opóźnienie

fot. Lucasfilm

Najnowsza trylogia Gwiezdnych Wojen nie przypadła do gustu fanom franczyzy. Szczególnie druga część, czyli Gwiezdne wojny: ostatni Jedi, mocno podzieliła widzów. Reżyserem tego sequela jest Rian Johnson. Pomimo różnych reakcji na jego produkcję, Lucasfilm ogłosił, że twórca stworzy własną trylogię filmów w świecie Gwiezdnych Wojen. Jednak od dłuższego czasu nie pojawiły się żadne nowe informacji o tym projekcie. Niektórzy nawet myśleli, że został on anulowany.

Rian Johnson postanowił wyjaśnić sprawę. W wywiadzie dla Variety powiedział, że wciąż rozmawia o trylogii z Kathy Kennedy, która jest prezesem Lucasfilm. Dodał, że nakręcenie od początku do końca Ostatnich Jedi było dla niego niesamowitym zawodowym doświadczeniem. Jako fan uważa, że obecnie powstaje dużo dobrych rzeczy w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Przyznał, że nowa trylogia to całkowicie kwestia planowania, a teraz po prostu jest zajęty swoją nadchodzącą produkcją, czyli Glass Onion: Film z serii Na noże, a następnie będzie pracować nad trzecią częścią. Reżyser na pytanie jaki jest status trylogii Gwiezdny Wojen odpowiedział, że nie wie. Gdy zapytano się go czy kiedykolwiek ona powstanie, twórca odpowiedział, że ma taką nadzieję.

Ponadto Johnsonowi zadano pytanie, czy znał plany Colina Trevorrowa, który reżyserował trzecią część najnowszej trylogii, czyli Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie. Odpowiedział, że nie.

I żeby być uczciwym, to nie jest tak, że istniała jakaś mapa, tak jak nie było jej w przypadku Przebudzenia Mocy. Umowa z nimi polegała na tym - i nie mówię, że nie było o tym mowy - było to, że każdy filmowiec przychodził, odbierając pałeczkę od poprzednika. Więc nie, plan dla mnie polegał na zrobieniu drugiego [filmu], a następnie wycofaniu się, aby kolejny zakończył na trzeciej części.

Dodał na koniec, że to było jak przekazanie mikrofonu kolejnej osobie i że jest to po prostu taki rodzaj pracy.

