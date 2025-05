Spider-Man 4 aż z TRZEMA złoczyńcami. Znamy ich tożsamość - jeden już był wcześniej!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

20 maja w Las Vegas rozpoczęły się międzynarodowe targi licencji i produktów konsumenckich, na których firmy prezentują swoje nadchodzące projekty. Disney miał tam dużą prezentację związaną ze swoimi markami. Podczas jednej z nich zaprezentowano zapowiedź produktów ze Spider-Mana 4 pod tytułem Spider-Man: Brand New Day. Sony Pictures ma prawa do tworzenia filmów o Pajączku, ale nie do sprzedaży zabawek z nimi związanych — także tych filmowych. Dlatego osoba obecna na miejscu, znana na Instagramie jako Chris Higashi, ujawniła, co tam pokazano.

Złoczyńcy Spider-Mana 4

Chris Higashi nie jest żadnym scooperem ani fanem Marvela. To zwykły uczestnik targów, który podzielił się czymś, co uznał za interesujące. Nie ma więc powodu wątpić w prawdziwość jego relacji. Z tego samego wydarzenia wyciekła wczoraj informacja o występie Conana O’Briena w Toy Story 5, która została już potwierdzona.

Na miejscu zaprezentowano szkice koncepcyjne z Spider-Man: Brand New Day, które pokazały trzech złoczyńców. Są nimi Scorpion, Boomerang i Tombstone. Ten pierwszy pojawił się już w poprzednich filmach i grał go Michael Mando. Informację tę potwierdza także scooper z Nexus Point News, który dużo wcześniej słyszał o negocjacjach kontraktowych z aktorem.

Wygląda na to, że wcześniejsze plotki o Kingpinie czy Knullu się nie potwierdziły. Nie oznacza to jednak, że były całkowicie błędne — po tamtych doniesieniach pojawiły się nowe informacje sugerujące zmiany koncepcji. Najprawdopodobniej ci dwaj złoczyńcy rzeczywiście pojawili się w procesie kreatywnym, na etapie pisania scenariusza. Teraz, gdy jesteśmy tuż przed rozpoczęciem zdjęć, najnowsze przecieki wydają się znacznie bardziej wiarygodne.

Kim jest Boomerang?

Boomerang, czyli Fred Myers, to były gracz baseballu, który po skandalu dopingowym został najemnikiem i superzłoczyńcą, specjalizującym się w rzucaniu broni przypominającej bumerangi. W komiksach często walczył z Pajączkiem.

Kim jest Tombstone?

Tombstone, czyli Lonnie Thompson Lincoln, to bezlitosny gangster o kredowobiałej skórze i nadludzkiej sile, znany ze swojej brutalności i bezwzględności. W komiksach swego czasu trząsł podziemiem Nowego Jorku, więc często zmagał się ze Spider-Manem.

Na razie traktujemy te doniesienia jako plotkę. Jednak fakt, że wyciekły z prezentacji Disneya w Las Vegas, czyni je całkiem wiarygodnymi.

Prace na planie superprodukcji mają ruszyć latem 2025 roku. Premiera 31 lipca 2026 roku.