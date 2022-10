Gwiezdne Wojny: Andor - 7. odcinek odcina się od formuły serialu. Twórca zapowiada

Disney+

Do tej pory serial Gwiezdne Wojny: Andor miał określoną formułę 3-odcinkowych bloków będących jednym wątkiem. 7. odcinek odcina się od ustalonego kierunku i będzie samodzielną zamkniętą historią. Sam twórca Tony Gilroy w rozmowie z podstastem The Empire Film zapowiada, że będzie to bardzo interesujące. Szczegółów jednak nie zdradził.

Ten odcinek również ma wyjątkowego scenarzystę, który pracował tylko przy tym jednym epizodzie. Mowa o Stephenie Schiffie, który był nagradzany za pracę przy serialu Zawód: Amerykanin. Za kamerą natomiast zadebiutuje Benjamin Caron, doceniany za pracę przy serialu The Crown.

Według Gilroya odcinki 8-10 to kolejny jeden wątek fabularny. Za scenariusz tych odcinków odpowiada Beau Willimon, scenarzysta i twórca hitu House of Cards. Za kamerą będzie stać Toby Haynes, czyli reżyser pierwszych trzech odcinków.

Natomiast odcinki 11 i 12 to dwuodcinkowy finał. Napisał go sam Tony Gilroy, a za kamerą stanął wspomniany już Caron. Twórca dodał też ponownie, że Lucasfilm praktycznie ich nie nadzorował, więc miał pełną swobodę w kreowaniu swojej wizji zgodnie z kanonem Star Wars.

Andor - premiera każdego odcinka co tydzień w środę o 9:00.