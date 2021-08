Gwiezdne Wojny - statek Boby Fetta ma nową nazwę. Slave I wypada z obiegu

fot. materiały prasowe

W czerwcu 2021 roku pisaliśmy, że ludzie z LEGO odpowiedzialni za zestawy z Gwiezdnych Wojen wyjawili, że Disney nie chce, aby była używana nazwa statku Slave I. Nie objaśniono motywacji stojących za tą decyzją, ale wydaje się ona oczywista: nie chcą, by postać związana z nimi i mająca zaraz swój serial Księga Boby Fetta, była kojarzona ze słowem niewolnik. Z uwagi na sytuację społeczną w USA wydaje się, że to była ich motywacja. Według IGN nowa nazwa została już wybrana. Pojawiła się w informacji prasowej o okładkach nowego zeszytu komiksu War of the Bounty Hunters. Brzmi ona Firespray.

Na liście podanej w informacji prasowej mamy wymienionych łowców nagród z nazwami ich statków. Choć Firespray to jest też model statku Boby Fetta, który brzmi Firespray-31, inni wymienieni mają podane ich nazwy nie modele, stąd założenie, że łowca nagród przemianował okręt na po prostu Firespray. Być może w serialu, który pojawi się pod koniec 2021 roku, kwestia nazwy zostanie poruszona i zmiana zostanie wyjaśniona fabularnie.

War of the Bounty Hunters - okładki

Bossk i The Hound’s Tooth

Statek Boby Fetta z nową nazwą pojawi się w komiksie we wrześniu 2021 roku wraz z premierą zeszytu.