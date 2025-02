fot. Paramount Pictures

Zoolander z 2001 roku to już klasyk komediowy z Benem Stillerem i Owenem Wilsonem w rolach głównych. Po piętnastu latach od premiery powstała kontynuacja, której nie udało się ponownie podbić serc widzów. Zoolander 2 z 2016 roku w serwisie Rotten Tomatoes otrzymał zaledwie 22% pozytywnych recenzji od krytyków i 20% ciepłych opinii od publiczności. Jedną z ról zagrał tam Benedict Cumberbatch, który zdradził, że po latach żałuje podjęcia się tego działania z powodu kontrowersji, które pojawiły się już po pierwszym zwiastunie produkcji.

Benedict Cumberbatch nie ma zamiaru wracać do TEJ roli

Benedict Cumberbatch w Zoolander 2 wcielał się w niebinarną postać, co wywołało kontrowersje po pierwszym zwiastunie. Aktywiści LGBTQ zalecali wówczas widzom bojkotowanie nowej produkcji Bena Stillera. Trudno powiedzieć, czy miało to znaczący wpływ na ogólnoświatowy box office, ale produkcja okazała się klapą finansową z wynikiem 56.7 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 50 mln dolarów.

Aktor w wideo dla Variety z serii Know Their Lives opowiedział o tym projekcie.

Musiałem przepraszać [za ten film] całkiem często. Trudno się o nim nawet mówi. Kocham tę grupę ludzi i była to szansa na bycie częścią czegoś, co przy okazji pierwszej części było ikoniczne, a ja sam byłem fanem. Niestety skomplikowało się to, nie zostało zrozumiane, a ja zraniłem wiele osób. Szanuję to, dlatego nie zrobiłbym tego ponownie.

