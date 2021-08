Gwiezdne Wojny - Finn może powrócić w serialu Disney+

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot.: Disney

Gwiezdne Wojny będą kontynuować historię Finna? Nowa plotka z portalu That Hashtag Show tak sugeruje. Nie raz ich wieści się potwierdzały, więc są rzetelni, ale nadal jest to nieoficjalna informacja, którą traktujcie z dystansem.

Dziennikarze powołując się na różne źródła twierdzą, że Lucasfilm planuje stworzyć serial o Finnie, w którego ponownie wcieli się John Boyega. Za sterami mają stać J.D. Dillard i Matt Owens, czyli panowie, o których wcześniej słyszeliśmy, że tworzą film w świecie Star Wars. Według wiedzy portalu ten projekt został rozbudowany w serial Disney+, ale przyczyn takiej decyzji nie ujawniono.

Według portalu historia pokaże, jak Finn został wcielony do armii Najwyższego Porządku, by potem opowiadać historię osadzoną po wydarzeniach z filmu Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie. Czarnym charakterem opowieści ma być ktoś z przeszłości Finn, więc dlatego wątek jego początków jest ważny.

Potencjalna data premiery nie jest znana. Spekuluje się, że ten serial mógłby zastąpić The Rangers of the New Republic, który podobno zostanie opóźniony z uwagi na aferę z Giną Carano. Jej bohaterka Cara Dune miał odegrać w tej historii główną rolę.