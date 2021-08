Gwiezdne Wojny - ta lokacja z serialu ma znaczenie dla Palpatine'a. Znamy ją z kultowej książki

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Finał pierwszego sezonu serialu Gwiezdne Wojny: Parszywa zgraja wprowadził w jednej z ostatnich scen ważną rzecz wiążącą serial z powrotem Palpatine'a w filmie Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie. Nala Se, klonerka z Kamino po zniszczeniu miasta, w którym stworzono armię Republiki, została przeniesiona do tajnej placówki. To miejsce jest ważne dla 2. sezonu. Szkoda, że sam odcinek nic na ten temat nie powiedział, ale zrobiono to w wywiadzie po emisji. Tam jednak pokazano jedną interesującą rzecz: strój naukowców jest taki sam jak dr. Pershinga ścigającego Baby Yodę w The Mandalorian.

Jennifer Corbett, producentka serialu w rozmowie z starwars.com, tłumaczy, że na razie miejsce, w którym znajduje się Nala Se ma być tajemnicą, którą odkryją w 2. sezonie. Wraz z wywiadem opublikowano szkic koncepcyjny miejsca, do którego ją przeniesiono i to dało fanom kluczową informację! Chodzi nie tylko o to, co widzimy, ale też o nazwę planety: Weyland oraz o nazwę góry: Tantiss.

Obie rzeczy są doskonale znane fanom z książki Dziedzic Imperium ze starego kanonu Star Wars, która była wydana w latach 90. To tam znajdował się tajny magazyn Palpatine'a, w którym przechowywał technologie, artefakty Sithów i inne rzeczy, które były dla niego użyteczne i ważne. To właśnie tam znajdowały się cylindry do klonowania i tam też był klon mistrza Jedi znany jako Joruus C'Baoth. Pilnował on tej placówki w książce. Wielki Admirał Thrawn wykorzystał ją po śmierci Palpatine'a do klonowania załóg do floty Imperium. Natomiast C'Baoth sklonował Luke'a Skywalkera. Wiemy więc, że to miejsce jest ważne, ale nie wiemy jeszcze, jakie elementy z książki zostaną przeniesione na ekran.

Jedno jest pewne. Ten serial jeszcze bardziej wyjaśni kwestię wskrzeszenia Palpatine'a, który wykorzystał do tego technologię klonowania. Jest z czego czerpać.