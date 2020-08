Gwiezdne wojny: w nowym komiksie Darth Vader powraca na Naboo i przybywa na grób Padme - zobaczcie plansze

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

W nowym zeszycie komiksowej serii Darth Vader #4 Lord Sithów powraca na planetę Naboo, na którą po raz pierwszy przybył w wieku dziewięciu lat, już zakochany w Padme Amidali. W sieci pojawiły się zapowiadające numer plansze.

Akcja zeszytu ma miejsce po wydarzeniach z filmu Gwiezdne wojny: Część V - Imperium kontratakuje. Vader szuka zemsty na tych, którzy ukryli przed nim Luke'a Skywalkera... i prawdy o tym, jak zmarła Padme, jego żona. To, co znajduje na Naboo, to przemoc, słodko-gorzkie i bolesne wspomnienia oraz miejsce spoczynku jego utraconej miłości.

Darth Vader #4

Darth Vader #4, autorstwa scenarzysty Grega Paka i artysty Raffaele Ienco, będzie miał swoją premierę 12 sierpnia 2020 roku. Jest już dostępny w przedsprzedaży.