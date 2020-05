Gwiezdne Wojny - w serialowym prequelu Łotra 1 powróci kilku aktorów

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jak donosi Bespin Bulletin (solidne źródło w kwestii Star Wars), w obsadzie powrócą aktorzy z Łotra 1. Jimmy Smits ponownie zagra Baila Organą, przybranego ojca Lei. Natomiast Alistair Petrie wcieli się po raz kolejny w generała Dravena. To on w filmie wydał rozkaz Andorowi, by zabił Galena Erso, gdy go znajdzie,

Przypomnijmy, że wcześniej potwierdzono powrót Genevieve O'Reilly (Mon Mothma),Alana Tudyka (K2SO) oraz Diego Luny, który ponownie zagra Cassiana Andora.

Trwa preprodukcja serialu, który ma być thrillerem szpiegowskim. Za sterami stoi Tony Gilroy, znany z serii przygód Jasona Bourne'a.