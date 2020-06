Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów - serial o mały włos nie zakończył się inaczej

fot. materiały prasowe

Finałowy sezon serialu Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów pokazał fanom ostatnie spotkanie Anakina Skywalkera z byłą padawanką, Ahsoką Tano, jeszcze przed jego transformacją w Lorda Sithów Dartha Vadera. Producent serialu, Dave Filoni, ujawnił, że ta ostatnia rozmowa prawie poszła inną drogą. W rozmowie z Nerdist powiedział:

Najpierw napisałem to inaczej - tę ostatnią rzecz, którą Ahsoka do niego mówi. Miala powiedzieć, żeby się nie zmieniał. Poczułem jednak, że to odrobinę zbyt wiodące. Nie przmiało przekonująco, bo to tak, jakby sugerować, że ona wie, iż on faktycznie może się zmienić. A przecież nie o to chodziło. Zamiast tego on mówi: przy odrobinie szczęścia wszystko wkrótce się skończy. A ona, uczennica, jak zwykle chytra, odpowiada: tak, Obi-Wan mówi, że nie ma czegoś takiego jak szczęście.

Filoni powiedział też, że z czasem zmienił pierwotne zakończenie serialu, choć nie znamy szczegółów wszystkich wcześniejszych wizji. Uważa, że najważniejsze w zamknięciu tej serii było pokazanie, że wcale nie chodzi w niej o Anakina - ta historia ma z nim wiele wspólnego, ale nie jest o nim. Finał musiał opowiedzieć o Ahsoce i Reksie i ich punkcie widzenia.

Historia Anakina - mówi Filoni - została opowiedziana już wczesniej i zajął się tym George Lucas.