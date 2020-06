Indiana Jones 5 - David Koepp o rezygnacji z filmu

źródło; materiały prasowe

Gdy 26 lutego 2020 roku ogłoszono, że Steven Spielberg nie wyreżyseruje Indiana Jones 5, Przez wiele miesięcy wiedzieliśmy, że David Koepp (Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki) miał napisać scenariusz, ale w między czasie pojawiły się plotki o zastąpieniu go Jonem Kasdanem. One okazują się prawdziwe.

Koepp w rozmowie z Colliderem potwierdza, że nie jest już związany z projektem. Twierdzi, że zdecydował się odejść wraz ze Stevenem Spielbergiem.

- Kiedy zatrudniono Jamesa Mangolda, stwierdziłem, że on zasługuje na to, by zrealizować swoją wizję. Zrobiłem kilka wersji scenariusza ze Stevenem, a kiedy Steven zrezygnował, uznałem, że to odpowiedni czas, by pozwolić Jimowi pracować nad własną wizją, aby mógł sam to napisać lub ktoś przez niego wyznaczony - tłumaczy.

James Mangold / źródło: YouTube

Nie jest jednak wykluczone, że Mangold wykorzysta coś ze scenariusza Koeppa. Przypomnijmy, że ostatni film Mangolda Le Mans '66 odniósł sukces komercyjny i artystyczny, a wcześniej reżyser świecił triumfy z hitem Logan: Wolverine.