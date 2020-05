Gwiezdne Wojny - imponujący zwiastun fanowskiego filmu. Fabuła osadzona 500 lat przed Gwiezdną Sagą

4 maja 2020 to Dzień Gwiezdnych Wojen, czyli najważniejsze święto dla fanów uniwersum, którzy celebrują je na rozmaite sposoby. Jedni tworzą fanowskie filmy i dzielą się swoimi pracami w sieci. Tak zrobił twórca Shrouded Destiny: A Star Wars Long Tale.

Twórcą jest duński aktor i filmowiec Shahbaz Sarwar. Spędził on pięć lat nad szykowaniem i realizacją filmu, który ostatecznie ma trwać 65 minut. Ma on nadzieję, że będzie to dowód na to, jak potrafi opowiadać historię w świecie Gwiezdnych Wojen i przykuje uwagę Lucasfilmu.

W projekcie wzięło udział 300 osób (wszystko pracowali za darmo i na ochotnika, bo to fanowska produkcja) i same zdjęcia trwały zaledwie 14 dni. Część budżetu pochodzi z kampanii crowdfundingowej. Za sceny walk odpowiadają Joon Poore i jego ekipa kaskaderów z Danii. W obsadzie są sam Sarwar, Lauren Okadigbo oraz Lars Mikkelsen, którego fani znają jako głos Wielkiego Admirała Thrawna z serialu Star Wars Rebelianci.

Historia rozgrywa się 500 lat przed Wojnami Klonów. Galaktyczna Republika buduje Cytadelę, w której mają być przetrzymywani wszyscy zbuntowani Jedi. Wielu z nich nadal przebywa w różnych rejonach galaktyki. Po jednego z nch zostaje wysłany mistrz z misją, by go sprowadzić do więzienia...

Shrouded Destiny: A Star Wars Long Tale - zwiastun