Gwiezdne wrota - fani ruszyli z akcją 365 Days of Stargate. Chcą zwrócić uwagę Amazona

Gwiezdne wrota to znana marka popkulturowa, na którą składają się filmy, seriale, książki, komiksy, a także gry. Produkcje cieszą się dużą popularnością i posiadają wierną rzeszę fanów, dla których spełnieniem marzeń byłaby informacja o nowej części ulubionej serii.

Fani co jakiś czas dają do zrozumienia twórcom i producentom, że bardzo liczą na powstanie nowego serialu w tym świecie. Nową akcją na Twitterze jest 365 Days of Stargate. Akcja towarzyszy całorocznym obchodom 25. rocznicy powstania serii i zachęca Amazon Prime Video (nabywcę praw do franczyzy), aby powstał serial dziejący się w tym samym świecie, co pozostałe produkcje telewizyjne. Akcja ruszyła w lipcu 2021 roku w dniu 24. rocznicy i potrwa cały rok do 27 lipca 2022 roku, kiedy to obchodzone będzie 25-lecie powstania pierwszego serialu. Codzienne posty znajdujące się pod hahstagiem #WeWantStargate, fani będą linkować Amazon i tym samym zwracać ich uwagę.

https://twitter.com/StargateNow_EU/status/1419688988948975630

Fani chcieliby serialu nawiązującego do tego stworzonego po raz pierwszy przez Brada Wrighta i Jonathana Glassnera w 1997 roku. Sam Wright niedawno zdradził, że ma nadzieję, że zakup MGM przez Amazona sprawi, że nowe Gwiezdne wrota ruszą do przodu.