Zwiastun 4. sezonu serialu Komediantki. Czy Deborah i Ava zdołają pogodzić się dla sukcesu?

fot. Max

Reklama

Pojawił się zwiastun kolejnego sezonu komedii Komediantki, opowiadającego o starej legendzie stand-upu, która dzięki swojej młodej scenarzystce powraca do osiągania sukcesów. 4 sezon zadebiutuje 10 kwietnia 2025 roku na platformie Max. Przez te 10 odcinków prześledzimy dalsze losy Deborah (Jean Smart) i jej scenarzystki Avy (Hannah Einbinder), które starają się uruchomić swój program nocny pomimo narastających napięć między nimi.

Komediantki - zwiastun 4. sezonu

Aby Komediantki mogły ubiegać się o nominację do Emmy za cały sezon, seria przyjmie nieco nietypowy harmonogram publikowania kolejnych epizodów. Dwa odcinki zostaną udostępnione 10 kwietnia, a następnie po jednym odcinku co tydzień przez kolejne cztery tygodnie. Odcinki siódmy i ósmy zadebiutują 15 maja, a dwa ostatnie epizody sezonu zostaną wyemitowane 22 i 29 maja. (Termin kwalifikacji do Emmy w tym roku mija 31 maja.)

W czwartym sezonie Komediantki obok Jean Smart i Hannah Einbinder w obsadzie znajdują się również: Paul W. Downs, Megan Stalter, Carl Clemons-Hopkins, Mark Indelicato, Rose Abdoo, Dan Bucatinsky, Helen Hunt, Tony Goldwyn, Kaitlin Olson, Jane Adams, Lauren Weedman, Christopher McDonald, Poppy Liu, Lorenza Izzo, Johnny Sibilly, Paul Felder, Polly Draper, Luenell oraz Aristotle Athari.