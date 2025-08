Spider-Man 4 – kostium już na zdjęciach z planu. Ale jeden szczegół budzi emocje

fot. materiały prasowe

Zdjęcia do filmu Spider-Man 4: Brand New Day trwają w Glasgow, w Szkocji. Tom Holland jest już na miejscu i kręci sceny w pełnym kostiumie Spider-Mana. Po promocyjnym wideo, które Sony wrzuciło do sieci, możemy przyjrzeć się, jak ten strój wygląda w surowej, nieobrobionej wersji na planie. Nie jest to ten sam kostium, który widzieliśmy w ostatniej scenie filmu Spider-Man: Bez drogi do domu, ale – sądząc po reakcjach w mediach społecznościowych – zbiera bardzo dobre opinie widzów.

Spider-Man 4: Brand New Day – zdjęcia i wideo z planu

Fanów zdziwił jeden szczegół: jak duże i widoczne są na kostiumie miotacze pajęczyny. W poprzednich filmach nie były one aż tak dostrzegalne. Wyraźnie większy jest też pająk na klatce piersiowej i plecach.

Na filmikach z planu widzimy Spider-Mana stojącego na dachu opancerzonego wozu podczas kręcenia sceny pościgu. Fani Marvela są zgodni: w poprzednich filmach coś takiego zrealizowano by przy użyciu efektów komputerowych. Zgodnie z krążącymi plotkami Destin Daniel Cretton, nowy reżyser Pajączka, dokonuje kluczowych zmian w podejściu do realizacji. Materiały potwierdzają, że to rzeczywiście Tom Holland wykonuje te sceny kaskaderskie osobiście.

Spider-Man 4 - zdjęcia udostępnione przez Toma Hollanda

Spider-Man 4 - obsada

Tom Holland powróci w głównej roli. Jacob Batalon i Zendaya będą tym razem mieć mniejsze role. Z większymi rolami do obsady dołączyli Jon Bernthal jako Punisher oraz Sadie Sink w niedawno jeszcze nieujawnionej roli.

Premiera zaplanowana jest na lipiec 2026 roku w kinach.