Hades 2 wkrótce opuści wczesny dostęp! Znamy datę premiery wersji 1.0

fot. Supergiant Games

Hades II zadebiutował w ramach wczesnego dostępu w maju 2024 roku i już wtedy spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem. Niedawno, podczas prezentacji Nintendo Direct, ogłoszono, że premiera pełnej wersji gry – 1.0 – odbędzie się już 25 września. Tytuł trafi na PC oraz konsole Nintendo Switch 1 i 2. Ogłoszeniu towarzyszył nowy zwiastun, łączący efektowną animację ze scenami rozgrywki.

Dla wszystkich naszych graczy we Wczesnym Dostępie – ogromne dzięki za inspirację i wsparcie! A dla tych, którzy dopiero czekają na premierę – dziękujemy za cierpliwość. Już nie możemy się doczekać, aby podzielić się z Wami pełną wersją gry jeszcze w tym miesiącu!

Potwierdzono także, że Hades 2 umożliwi przenoszenie postępów między wszystkimi platformami – Nintendo Switch (1 i 2) oraz PC. Gracze będą mogli skorzystać z opcji w menu głównym, aby przenieść zapisane dane.