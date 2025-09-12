Hades 2 wkrótce opuści wczesny dostęp! Znamy datę premiery wersji 1.0
Jest na co czekać - wczesny dostęp Hades II może pochwalić się "przytłaczająco pozytywnymi" opiniami użytkowników Steama.
Hades II zadebiutował w ramach wczesnego dostępu w maju 2024 roku i już wtedy spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem. Niedawno, podczas prezentacji Nintendo Direct, ogłoszono, że premiera pełnej wersji gry – 1.0 – odbędzie się już 25 września. Tytuł trafi na PC oraz konsole Nintendo Switch 1 i 2. Ogłoszeniu towarzyszył nowy zwiastun, łączący efektowną animację ze scenami rozgrywki.
Potwierdzono także, że Hades 2 umożliwi przenoszenie postępów między wszystkimi platformami – Nintendo Switch (1 i 2) oraz PC. Gracze będą mogli skorzystać z opcji w menu głównym, aby przenieść zapisane dane.
Źródło: youtube.com, store.steampowered.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
09
wrz
Tajemnica tajemnic
10
wrz
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
11
wrz
Babilon
12
wrz
Borderlands 4
12
wrz
Zombicide. Biała śmierć
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1997, kończy 28 lat
ur. 1986, kończy 39 lat
ur. 1957, kończy 68 lat
ur. 1996, kończy 29 lat
ur. 1960, kończy 65 lat