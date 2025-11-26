Reklama
Za duży na bajki 3 - już jest pierwszy zwiastun! Wiemy, kiedy premiera!

Kiedy premiera Za duży na bajki 3? Rozpoczęła się promocja kolejnej części popularnej polskiej franczyzy familijnej, która doczekała się pierwszych zdjęć oraz teasera. Do obsady dołączył między innymi Borys Szyc. Co wiemy?
Adam Siennica
Tagi:  Za duży na bajki 3 
zwiastun
Za duży na bajki 3 fot. Karolina Grabowska
Pierwszy teaser filmu Za duży na bajki 3 zapowiada dalsze przygody Waldka, Staszka i Delfiny. Film poruszy między innymi tematykę cyberprzemocy oraz radzenia sobie dzieci z trudnymi relacjami w rodzinie. Do obsady dołączył Borys Szyc, który gra policjanta. Zobaczcie, jak zapowiada się film!

Za duży na bajki 3 - teaser

Pierwsze wideo w sieci. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba!

Za duży na bajki 3 - opis fabuły

Waldek ma już dość - w domu panuje chaos, w sieci wrze drama, a jego gamingowy team właśnie się rozpada. W emocjach robi coś głupiego: pisze złośliwy komentarz… nie wiedząc, że tym jednym ruchem uruchomi lawinę hejtu, która uderzy w jedną z najważniejszych osób w jego życiu - Delfinę. Przytłoczony poczuciem winy, Waldi nie potrafi zdobyć się na szczerość ani wobec Staszka, ani wobec rodziny. Ale gdy sytuacja zaczyna realnie zagrażać Delfinie, wie, że musi działać. Staje więc do walki - nie tylko z hejterami, ale też z własnym strachem. Czy Waldek znajdzie w sobie odwagę, by przyznać się do błędu? Czy uratuje przyjaźń? I czy naprawdę jeden komentarz może zniszczyć komuś życie?

Za duży na bajki 3 - oficjalny kadr z polskiego filmu

Za duży na bajki 3 - oficjalny kadr z polskiego filmu
fot. Karolina Grabowska
W obsadzie są Maciej Karaś, Patryk Siemek, Amelia Fijałkowska, Karolina Gruszka, Dorota Kolak, Paweł Domagała oraz Borys Szyc. Kristoffer Rus wyreżyserował film na podstawie scenariusza Agnieszki Dąbrowskiej.

Za duży na bajki 3 - kiedy premiera?

Film Za duży na bajki 3 będzie można obejrzeć 6 marca 2026 roku w kinach.

Źródło: Next Film

Adam Siennica
