To nie koniec Wicked, a dopiero początek. Universal ma plany na kolejne filmy

Wicked: Na dobre pomimo gorszych recenzji krytyków od pierwszej części znakomicie sobie radzi w globalnym box office. Na koncie ma już 237 mln dolarów. To najlepszy dowód zainteresowania widowni, która pokochała świat Oz i adaptację kultowego musicalu z Broadwayu. Co dalej, skoro historia Elphaby i Glindy dobiegła końca?

Michael Moses z ramienia Universal Pictures potwierdził w rozmowie z Vulture, że trwa omawianie potencjalnych planów na kolejne filmy w tym świecie:

Z powodu sukcesu Wicked, ale i determinacji wszystkich fanów, jesteśmy niemal zobowiązani do tego, żeby pomyśleć, jak możemy rozwinąć dalej to uniwersum. Czy już to zrobiliśmy? Nie. Ale mamy pewne plany.

Z kolei Stephen Schwartz, który skomponował wszystkie piosenki do musicalu, powiedział w rozmowie z Ankler:

Historia Glindy i Elphaby jest kompletna, ale są inne aspekty, które można rozwinąć. Gregory Maguire, nowelista oryginalnego Wicked, ma kilka książek na przykład. Jest też inny pomysł, nad którym dyskutujemy. Nie kontynuacja, ale dopełnienie. Tak to ujmę.