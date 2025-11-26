Reklama
Oto najlepszy film science fiction w historii. Twórca Star Wars uznał wyższość tego arcydzieła

George Lucas wskazał najlepszy jego zdaniem film science fiction w historii kina. Legendarny twórca Star Wars nie ma w swoim wyborze żadnych wątpliwości i uznaje wyższość kultowej produkcji, która na zawsze zmieniła oblicze X Muzy.
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  science fiction 
star wars 2001: Odyseja kosmiczna George Lucas
2001: Odyseja kosmiczna - kadr z filmu materiały prasowe
Który z filmów science fiction, jakie kiedykolwiek powstały, jest tym absolutnie najlepszym? Doskonale wiemy, że rzesza czytelników naszego portalu od lat szuka jednoznacznej odpowiedzi na tak postawione pytanie. W ostatnich miesiącach prezentowaliśmy Wam całą serię rankingów, które miały na celu wyłonić najwybitniejsze dzieło sci-fi wszech czasów. Z nieoczekiwaną pomocą w tych rozważaniach i dyskusjach przychodzi teraz sam George Lucas, który nie pozostawia złudzeń: najlepszym filmem gatunku w historii jest 2001: Odyseja kosmiczna

W jednym z tegorocznych wywiadów słynny twórca świata Star Wars wprost przyznał, że legendarne arcydzieło Stanleya Kubricka z 1968 roku jest "znacznie lepsze" nawet od którejkolwiek z części Gwiezdnych Wojen. Reżyser ma wiele wątpliwości co do tego, czy w przyszłości powstanie produkcja science fiction, która przebije Odyseję kosmiczną:

Stanley Kubrick stworzył najbardziej kompletny film science fiction i moim zdaniem bardzo trudno będzie komukolwiek zrobić lepszy. Technicznie rzecz biorąc, Star Wars bronią się doskonale, ale osobiście uważam, że 2001 jest znacznie lepsza.

To nie pierwszy raz, gdy Lucas wyraża swój zachwyt nad filmem sprzed 57 lat. W dokumencie Standing on the Shoulders of Kubrick: The Legacy of 2001 mówił on:

To był pierwszy raz, kiedy ludzie potraktowali science fiction poważnie. Wiele produkcji sci-fi wcześniej, zwłaszcza w latach 50., było bliższych kinu klasy B - gigantyczne potwory, pająki, wszystko kręciło się tylko wokół tego, żeby było WIĘKSZE. 

Najważniejsza odyseja w dziejach kina

Film 2001: Odyseja kosmiczna na podstawie scenariusza Kubricka i Arthura C. Clarke'a skupia się na spotkaniu ludzkości z tajemniczymi monolitami - artefaktami, które zdają się kierować ewolucją człowieka. Po emisji sygnału przez jeden z nich, ten odnaleziony na Księżycu, rozpoczyna się wyprawa statku Discovery One w kierunku Jowisza. Podczas misji dochodzi do buntu wysoce zaawansowanej sztucznej inteligencji, komputera HAL 9000. Jeden ze znajdujących się na pokładzie astronautów stoczy z nią batalię, docierając ostatecznie jeszcze dalej - w stronę kolejnego monolitu. 

Tuż po swojej premierze produkcja Kubricka dostała mieszane recenzje od krytyków, ostatecznie otrzymując tylko jednego Oscara za efekty specjalne. W miarę upływu czasu zyskała ona jednak status arcydzieła tudzież dzieła sztuki - do dziś trwają liczne dyskusje nad filozoficznym znaczeniem ekranowej opowieści i ukrytymi w niej kontekstami. Trzy lata temu reżyserzy wskazali 2001: Odyseję kosmiczną jako najlepszy film wszech czasów w głosowaniu magazynu Sight & Sound, który co każdą dekadę organizuje bodaj najważniejszy plebiscyt na najwybitniejsze produkcje w historii kina. 

Najlepsze filmy wszech czasów wg reżyserów - słynny plebiscyt Sight & Sound z 2022 roku

arrow-left 46. (ex aequo) Nie oglądaj się teraz (1973) fot. materiały prasowe arrow-right
46. (ex aequo) Nie oglądaj się teraz (1973)
46. (ex aequo) Doktor Strangelove, lub jak przestałem się martwić i pokochałem bombę (1964)
46. (ex aequo) Psychoza (1960)
46. (ex aequo) Atalanta (1934)
46. (ex aequo) Światła wielkiego miasta (1931)
46. (ex aequo) Pewnego razu na Dzikim Zachodzie (1968)
46. (ex aequo) Pogarda (1963)
41. (ex aequo) Idź i patrz (1985)
41. (ex aequo) Bez dachu i praw (1985)
41. (ex aequo) Ucieczka skazańca (1956)
41. (ex aequo) Noc myśliwego (1955)
41. (ex aequo) Playtime (1967)
38. (ex aequo) Przygoda (1960)
38. (ex aequo) Reguły gry (1939)
38. (ex aequo) La Strada (1954)
37. Na los szczęścia, Baltazarze! (1966)
34. (ex aequo) Słodkie życie (1960)
34. (ex aequo) Filar (1962)
34. (ex aequo) 400 batów (1959)
33. Wschód słońca (1927)
30. (ex aequo) Człowiek z kamerą filmową (1929)
30. (ex aequo) Męczeństwo Joanny d'Arc (1928)
30. (ex aequo) Słowo (1955)
29. Rób, co należy (1989)
28. Chłopcy z ferajny (1990)
26. (ex aequo) Ojciec chrzestny II (1974)
26. (ex aequo) Andriej Rublow (1966)
22. (ex aequo) Wściekły byk (1980)
22. (ex aequo) Droga do miasta (1955)
22. (ex aequo) Mulholland Drive (2001)
22. (ex aequo) Bitwa o Algier (1966)
20. (ex aequo) Złodzieje rowerów (1948)
20. (ex aequo) Rashomon (1950)
19. Kobieta pod presją (1974)
18. Czas Apokalipsy (1979)
14. (ex aequo) Stalker (1979)
14. (ex aequo) Do utraty tchu (1960)
14. (ex aequo) Siedmiu samurajów (1954)
14. (ex aequo) Piękna praca (1999)
12. (ex aequo) Barry Lyndon (1975)
12. (ex aequo) Taksówkarz (1976)
9. (ex aequo) Zbliżenie (1990)
9. (ex aequo) Spragnieni miłości (2000)
9. (ex aequo) Persona (1966)
8. Zwierciadło (1975)
6. (ex aequo) Osiem i pół (1963)
6. (ex aequo) Zawrót głowy (1958)
4. (ex aequo) Jeanne Dielman, Bulwar Handlowy, 1080 Bruksela (1975)
4. (ex aequo) Tokijska opowieść (1953)
3. Ojciec chrzestny (1972)
2. Obywatel Kane (1941)
1. 2001: Odyseja kosmiczna (1968)

Źródło: chronik.fr

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  science fiction 
star wars 2001: Odyseja kosmiczna George Lucas
Powiązane filmy

8,3

1968
2001: Odyseja kosmiczna
Oglądaj TERAZ 2001: Odyseja kosmiczna Sci-Fi

Co o tym sądzisz?
naEKRANIE Poleca

