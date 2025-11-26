Oto najlepszy film science fiction w historii. Twórca Star Wars uznał wyższość tego arcydzieła

Który z filmów science fiction, jakie kiedykolwiek powstały, jest tym absolutnie najlepszym? Doskonale wiemy, że rzesza czytelników naszego portalu od lat szuka jednoznacznej odpowiedzi na tak postawione pytanie. W ostatnich miesiącach prezentowaliśmy Wam całą serię rankingów, które miały na celu wyłonić najwybitniejsze dzieło sci-fi wszech czasów. Z nieoczekiwaną pomocą w tych rozważaniach i dyskusjach przychodzi teraz sam George Lucas, który nie pozostawia złudzeń: najlepszym filmem gatunku w historii jest 2001: Odyseja kosmiczna.
W jednym z tegorocznych wywiadów słynny twórca świata Star Wars wprost przyznał, że legendarne arcydzieło Stanleya Kubricka z 1968 roku jest "znacznie lepsze" nawet od którejkolwiek z części Gwiezdnych Wojen. Reżyser ma wiele wątpliwości co do tego, czy w przyszłości powstanie produkcja science fiction, która przebije Odyseję kosmiczną:
To nie pierwszy raz, gdy Lucas wyraża swój zachwyt nad filmem sprzed 57 lat. W dokumencie Standing on the Shoulders of Kubrick: The Legacy of 2001 mówił on:
Najważniejsza odyseja w dziejach kina
Film 2001: Odyseja kosmiczna na podstawie scenariusza Kubricka i Arthura C. Clarke'a skupia się na spotkaniu ludzkości z tajemniczymi monolitami - artefaktami, które zdają się kierować ewolucją człowieka. Po emisji sygnału przez jeden z nich, ten odnaleziony na Księżycu, rozpoczyna się wyprawa statku Discovery One w kierunku Jowisza. Podczas misji dochodzi do buntu wysoce zaawansowanej sztucznej inteligencji, komputera HAL 9000. Jeden ze znajdujących się na pokładzie astronautów stoczy z nią batalię, docierając ostatecznie jeszcze dalej - w stronę kolejnego monolitu.
Tuż po swojej premierze produkcja Kubricka dostała mieszane recenzje od krytyków, ostatecznie otrzymując tylko jednego Oscara za efekty specjalne. W miarę upływu czasu zyskała ona jednak status arcydzieła tudzież dzieła sztuki - do dziś trwają liczne dyskusje nad filozoficznym znaczeniem ekranowej opowieści i ukrytymi w niej kontekstami. Trzy lata temu reżyserzy wskazali 2001: Odyseję kosmiczną jako najlepszy film wszech czasów w głosowaniu magazynu Sight & Sound, który co każdą dekadę organizuje bodaj najważniejszy plebiscyt na najwybitniejsze produkcje w historii kina.
Najlepsze filmy wszech czasów wg reżyserów - słynny plebiscyt Sight & Sound z 2022 roku
Źródło: chronik.fr