Drugi sezon Koszmarnego Komando szybciej niż przypuszczaliśmy? Showrunner ujawnia nowe informacje

Showrunner serialu animowanego z DCU, Koszmarne Komando, Dean Lorey ujawnił kilka informacji o zapowiedzianym już drugim sezonie. W wywiadzie dla The Direct potwierdził, że trwają już prace nad kolejnymi odcinkami, a także są one realizowane bardzo szybko.

Koszmarne Komando – wypowiedzi Deana Loreya

Mam na myśli, to wciąż wczesny etap, ale aktywnie pracujemy nad rozplanowaniem sezonu i zaczynamy to wszystko układać. Więc to zdecydowanie idzie do przodu. Mam na myśli, że to przyspieszyli i wygląda na to, że naprawdę im na tym zależy. Więc tak, jesteśmy w tym.

Dean Lorey został także zapytany, czego fani mogą oczekiwać po drugim sezonie. Ujawnił więc kilka informacji.

Myślę, że będzie to przynajmniej w pewnym stopniu wierne. To znaczy, to są postacie, które uważamy za naprawdę ciekawe w tym sezonie. A James [Gunn] napisał wszystkie odcinki w zeszłym sezonie. To były jego intuicyjne wybory, które okazały się całkiem dobre. Więc tak, powiedziałbym, że to jest jedna sprawa, a poza tym nie wyobrażam sobie sezonu bez wzmocnionego GI Robot.

Koszmarne Komando – fabuła, gdzie oglądać

Serial jest pierwszym projektem z DCU i opowiada o grupie potworów z nadprzyrodzonymi mocami. Zostają oni zrekrutowani do tajnych i niebezpiecznych dla ludzi misji – gdy wszystkie inne środki zawodzą, do gry wkracza Koszmarne Komando.

Pierwszy sezon serialu Koszmarne Komando jest dostępny na platformie Max.