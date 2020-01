Yakuza: Like A Dragon z podziemnymi lochami. SEGA zdradza nowe informacje

Gracze doskonale kojarzą lokacje zwane lochami. Te podziemne pomieszczenia naszpikowane są przeciwnikami znacznie potężniejszymi od tych, których możemy spotkać na powierzchni. Pokonywanie ich przynosi jednak spore korzyści, dlatego zdecydowanie warto jest zwiedzać takie lokacje. Taką możliwość otrzymamy również w nadchodzącej grze Yakuza 7.

SEGA objaśniła na czym ma to polegać. Lochy w grze pełnią zbliżoną funkcję do tych znanych z innych produkcji. W miarę rozwoju historii, Kasuga i inni wykorzystają przejście podziemne, aby przenieść się do kwatery głównej wrogiej organizacji. Obszar ten jest opisywany jako niebezpieczny loch, w którym znajdują się niebezpieczni wrogowie. Pokonując ich gracz zdobywa cenne doświadczenie, a po wyczyszczeniu lochu można w nim znaleźć ciekawą zawartość, która jest przydzielana losowo. Warto zatem często odwiedzać te pełne zagrożeń miejsca.

W grze pojawią się także postacie, które już były obecne w serii. Oprócz ujawnionej już wcześniej obecności Kiryu, Majimy oraz Saejimy ujawniono, że w Yakuza 7 zobaczymy również Masaru Watase i Daigo Dojimę.

Zachodnia premiera gry nie ma określonej daty. W Japonii tytuł zadebiutuje już 16 stycznia.