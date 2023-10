Halloween - najlepsze kostiumy gwiazd wszechczasów [GALERIA]. Seksownie, śmiesznie i dziwnie

Źródło: Instagram

Co roku odbywa się Halloween, coraz bardziej popularne także w Polsce. Podczas tego wydarzenia oprócz oglądania strasznych filmów i wyłudzania cukierków od mniej i bardziej lubianych sąsiadów popularną rozrywką jest również przebieranie się. W zabawie chętnie biorą także udział gwiazdy Hollywood, które później chwalą się swoimi kostiumami za pomocą Instagrama. A my postanowiliśmy zebrać najciekawsze propozycje, które - kto wie! - może was zainspirują.

Jest wiele różnych trendów, jeśli chodzi o kostiumy, jakie wybierają celebryci i celebrytki. Część z nich postanawia przebrać się za popkulturowe postacie, takie jak Yoda, Scarlet Witch czy Czarodziejka z Księżyca, a inni wolą przeistoczyć się tego jednego dnia w swoich kolegów i koleżanki po fachu. Na pewno w tej konkurencji co roku wyróżniają się Kardashianki, Lizzo i Halsey, którzy lubią eksperymentować z różnymi konceptami, a przykłady ich kreatywności możecie zobaczyć poniżej.

Dajcie znać, który kostium spodobał wam się najbardziej, a także jak wy zamierzacie się przebrać w te Halloween. Czekamy z niecierpliwością na wasze komentarze!