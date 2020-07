Spider-Man 3 - animatroniczny Venom mógł straszyć mocniej. Zobaczcie wideo

Sony Pictures

W filmie Spider-Man 3 w reżyserii Sama Raimiego pojawił się ikoniczny przeciwnik Pajączka, Venom. Do dziś wielu fanów wychodzi z założenia, że twórcy nie do końca wykorzystali wówczas potencjał drzemiący w tej postaci; narzekano także na jej wizualną ekspozycję, wskazując choćby, że wizerunek symbionta nie do końca pokrywał się z tym, który znamy z komiksów.

Teraz do sieci trafiły zdjęcia i materiały wideo, które pokazują nam animatronicznego Venoma - taki sposób jego pokazania rozważano bowiem na wstępnym etapie prac nad produkcją. Choć z pomysłu ostatecznie zrezygnowano, wygląda na to, że symbiont mógł straszyć znacznie mocniej niż jego finalna, filmowa wersja. Spójrzcie sami:

Animatroniczny Venom - plan Spider-Mana 3

https://twitter.com/WilliamD1123/status/1279531357132197889

https://twitter.com/WilliamD1123/status/1279812308106166279

Z kolei scenarzysta David Koepp raz jeszcze przypomniał, że przygotowując historię do Spider-Mana 2 (co ciekawe, roboczy tytuł produkcji brzmiał... The Amazing Spider-Man), szykowano kilka niespodzianek dla fanów Marvela. I tak w produkcji mieli pojawić się Gwen Stacy, Eddie Brock i rodzice Petera Parkera. Koniec końców ze scenariusza Koeppa zrezygnowano, a nowym autorem historii do kolejnych części trylogii został dwukrotny laureat Oscara, Alvin Sargent.