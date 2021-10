Halloween zabija będzie hitem. Jakie prognozy dla Ostatniego pojedynku?

fot. materiały prasowe

Prognozy box office szacują otwarcie w Ameryce Północnej. Jak donosi Variety, Halloween zabija ma zebrać kwotę w granicach od 35 do 40 mln dolarów. Będzie to słabszy wynik niż Halloween z 2018 roku, który wówczas miał zaskakujące 77 mln dolarów. Nie ma tu jednak szans na zrównanie się lub przebicie wyników, bo slasher ma premierę hybrydową. Jednocześnie w USA trafi do platformy streamingowej Peacock.

Pomimo wszystko szacowany wynik i tak będzie świetny dla Halloween zabija, bo budżet to zaledwie 20 mln dolarów. Poprzednia część zebrałą 250 mln dolarów na całym świecie i stała się najbardziej dochodową całej serii. Wiemy więc, że sequel nie ma szans na podobne wyniki.

Ostatni pojedynek, czyli historyczna superprodukcja zbierze zaledwie 10 mln dolarów. Choć według Variety niektórzy eksperci szacują kwotę poniżej 10 mln dolarów. Na świecie natomiast ma zebrać od 10 do 15 mln dolarów.Wpływa na to brak promocji, tematyka oraz konkurencja ze strony Venoma 2 i Nie czas umierać. Budżet filmu Ridleya Scotta nie jest znany, ale na pewno na film kostiumowy wyglądający tak fantastycznie poszło nie mniej niż 100 mln dolarów, więc trudno będzie wyjść na zero.