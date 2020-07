Halo - ile wydano na produkcję aktorskiego serialu?

fot. Microsoft

Halo to nowy serial science fiction stacji Showtime, który został oparty na serii bardzo popularnych gier FPS przeznaczonych na konsole Xbox. Produkcja projektu rozpoczęła się w 2019 roku na Węgrzech, gdzie realizowanych jest wiele filmów i seriali, ze względu między innymi na bardzo dobrą infrastrukturę dla pracy na planie. Według portalu Variety w 2019 roku na produkcję tego projektu przeznaczono 41,3 mln dolarów. To sprawia, że Halo było drugą najdroższą produkcją na Węgrzech w zeszłym roku po 2. sezonie Alienisty. To oczywiście koszty tylko w tym kraju, dlatego łączne środki przeznaczone na projekt mogą być większe. To powinno zadowolić fanów, że Showtime dało duży budżet swojej serii.

fot. Microsoft

Szczegóły fabuły serialu nie są znane. Wiadomo tylko, że produkcja opowie o walce ludzkości z kosmicznym Przymierzem obcych. W głównej roli, cybernetycznie ulepszonego żołnierza Master Chiefa zobaczymy Pablo Schreibera. Ponadto w obsadzie znajdują się Natascha McElhone, Shabana Azmi, Bokeem Woodbine, Danny Sapani i Olive Gray.