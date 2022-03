Halo - zwiastun zapowiada spektakularne widowisko. Recenzje podsycają apetyt?

fot. materiały prasowe

Halo to adaptacja kultowej serii gier wideo. Odbyła się premiera pierwszych dwóch odcinków produkcji. Krytycy, którzy je widzieli wyrazili swoje opinie.

W recenzjach dziennikarzy jeśli chodzi o czystą oprawę wizualną, sami kosmici tworzą najmniej przekonujący efekt serialu. Poza tym seria może pochwalić się imponującym budżetem, wykorzystanym mądrze, z wyraźnym projektem produkcyjnym wyróżniającym jedną planetarną lokalizację od drugiej i statkami kosmicznymi przemykającymi przez niekończące się gwiazdy. Pod tym względem widowisko ma konkurować z innymi epickimi produkcjami sci fi. Chociaż zaznaczone jest, że pierwsza sekwencja bitwy Spartan z obcymi nie do końca jest dobrze wyreżyserowana i wprawiająca w zachwyt widzów. Jednak potem ma być o wiele lepiej.

Słowa uznania zbiera sposób, w jaki twórcy podchodzą do postaci, aby uczynić z nich bardziej bohaterów z krwi i kości. Główny bohater grany przez Pablo Schreibera, który jest w dużym stopniu ukryty za swoim hełmem ma wątek na przyzwoitym poziomie związany z kryzysem tożsamości, chociaż jak podkreśla się w jednej z recenzji nie jest tak charyzmatyczny jak choćby zamaskowany łowca z The Mandalorian w wykonaniu Pedro Pascala. Show ma podobno jednak kraść postać Kwan, która uosabia nieposłuszeństwo i wewnętrzny ból, po tym jak utraciła wszystko, co było jej bliskie.

Krytycy twierdzą, że twórcy starają się w pierwszych dwóch odcinkach nakreślić mitologię historii znaną z gier, ale również skupić się mocno na postaciach. Są to elementy, które mogą zaprocentować, bo jak na razie są rzeczy w produkcji Paramount+, które wróżą dobrze na przyszłość (choćby wykorzystanie wizjera w hełmie Spartan, aby naśladować styl gry, co jest dobrym pomysłem realizacyjnym). Ogólne wrażenie jest takie, że jest to produkcja z ambicjami, której warto się przyjrzeć mimo, że nie wszystkie elementy jeszcze w niej działają.

Halo - nowy zwiastun

Halo

Halo - obsada

W roli głównej występuje Pablo Schreiber. Ponadto w obsadzie znajdują się Natascha McElhone, Shabana Azmi, Bokeem Woodbine, Danny Sapani i Olive Gray. Budżet produkcji podobno wyniósł 200 mln dolarów. Za reżyserię projektu odpowiadają Otto Bathurst, Jonathan Liebesman, M. J. Bassett, Roel Reiné i Jet Wilkinson. 1. sezon produkcji liczy 6 odcinków.

Halo - premiera serialu na Paramount+ 24 marca.