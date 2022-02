The Offer - teaser serialu o kulisach powstawania Ojca Chrzestnego

fot. Paramount+ // screenshot z teasera z YT

The Offer to serial Paramount+, który opowiada o kulisach powstawania kultowego filmu Ojca Chrzestnego z 1972 roku. Jest oparty na wspomnieniach Alberta S. Ruddy'ego, który był jego producentem. Co ciekawe filmowiec pełni też rolę producenta wykonawczego w serialu, który będzie składać się z 10 odcinków. Twórcą projektu jest Michael Tolkin, który napisał również do niego scenariusz wraz z Nikkim Toscano, który pełni rolę showrunnera.

W serialu w Alberta S. Ruddy'ego wciela się Miles Teller. Partneruje mu Juno Temple (Ted Lasso), która gra sekretarkę i prawą rękę Ruddy'ego - Bettye McCartt. W pozostałych rolach występują Matthew Goode jako szef Paramount Studios - Robert Evans, Dan Fogler jako Francis Ford Coppola oraz Giovanni Ribisi jako Joe Columbo, czyli gangster, który był zdeterminowany powstrzymać produkcję filmu.

Do sieci trafiła pierwsza zapowiedź serialu The Offer, który będzie fascynującą opowieścią o starciu ego, zagrożeniach i chaosie. Zobaczcie teaser poniżej.

The Offer - teaser

The Offer - zdjęcia

The Offer

The Offer - premiera pierwszego odcinka 28 kwietnia 2022 roku na Paramount+.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.