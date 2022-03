Halo to serial Spielberga. Jaki wpływ miał na niego reżyser?

fot. materiały prasowe

Swego czasu to właśnie Steven Spielberg pracował nad Halo. Nawet mówiło się, że może stanąć za kamerą. Wiemy, że czasem, gdy oglądamy jakiś film lub serial, znany reżyser firmuje go swoim nazwiskiem. Jak to wygląda przy Halo?

Halo to serial Spielberga

Informację o udziale Stevena Spielberga wyjawił producent Darryl Frank w rozmowie z Total Film. Wyjawił, że legendarny reżyser pracował przy Halo nad każdym aspektem serialu i nadzorował wszystko, co zostało stworzone.

- Traktowaliśmy ten serial, jakby był projektem Stevena. Nadzorował wszystko! Czytał każdy scenariusz, pomagał wybrać showrunnerów, scenarzystów, reżysera, obsadę, scenografię i efekty specjalne.

Halo - o czym jest serial?

Bohaterem serialu jest genetycznie ulepszony żołnierz, Master Chief, który wraz ze swoim elitarnym oddziałem walczy z kosmitami. Akcja produkcji dzieje się w przyszłości, w której ludzkości zagraża Przymierze obcych. W swoich działaniach główny bohater jest również wspierany przez sztuczną inteligencję, Cortanę.

Halo - premiera serialu 24 marca w USA na platformie Parmaount+.

