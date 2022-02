Halo i Super Pumped otrzymają 2. sezon. Zapowiedziano finałową odsłonę Wspaniałej pani Maisel

materiały prasowe

How I Met Your Father to serial od Hulu, który jest spin-offem do kultowego sitcomu Jak poznałem waszą matkę. Produkcja oficjalnie dostała zamówienie na 2. sezon. W główną rolę wciela się Hilary Duff. Akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, w której Sophie opowiada swojemu synowi historię, jak poznała jego ojca: ta przenosi nas z powrotem do 2021 roku, w którym bohaterka wraz z grupą swoich bliskich przyjaciół zastanawia się, czego tak naprawdę oczekują od życia i jak zachować się w erze aplikacji randkowych.

Nowego sezonu doczeka się też serial Billions od Showtime. Produkcja dostanie zatem 7. sezon, a do swoich ról powrócą Paul Giamatti, Corey Stoll i Maggie Siff. W poprzedniej odsłonie serii widzowie oglądali bohaterów, którzy musieli poradzić sobie z odejściem Axa.

Showtime zamówiło też 2. sezon serialu Super Pumped. Jest to antologia, która w nowej serii ma skupić się na mediach społecznościowych. Poprzednio odcinki skupiały się na losach Travisa Kalanicka (Joseph Gordon-Levitt), stanowczego współzałożyciela i dyrektora generalnego firmy Uber, który ostatecznie został usunięty ze swojego stanowiska. Zapowiedziano, że nowa seria skupi się na relacji między Sandbergiem i Markiem Zuckerbergiem, założycielem Facebooka.

Wspaniała pani Maisel, czyli nagrodzony Emmy serial Amazona, doczeka się 5. sezonu. Będzie to jednak ostatnia odsłona dla tej produkcji. Platforma oficjalnie poinformowała o powstaniu finałowego sezonu. Główną bohaterką jest Miriam Maisel, która w latach 50. wiedzie idealne życie u boku idealnego zamożnego męża. Wszystko zmienia się, gdy mężczyzna postanawia ją zostawić. Wówczas Miriam odkrywa w sobie nieznany wcześniej talent do występowania w stand-upach i postanawia go wykorzystać.

Paramount+ zamówiło 2. sezon serialu Halo na podstawie serii gier. To oznacza, że władze wierzą w swój projekt, który otrzymał zamówienie na miesiąc przed premierą pierwszego sezonu. Bohaterem serialu jest genetycznie ulepszony żołnierz, Master Chief, który wraz ze swoim elitarnym oddziałem walczy z kosmitami. Akcja produkcji dzieje się w przyszłości, w której ludzkości zagraża Przymierze obcych. W swoich działaniach główny bohater jest również wspierany przez sztuczną inteligencję, Cortanę.

